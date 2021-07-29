Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 29 июля

1. 20-ТОННЫЙ МОДУЛЬ НАУКА "ВРУЧНУЮ" СТЫКОВАЛИ С МЕЖДУНАРОДНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ СТАНЦИЕЙ. 29 июля в 16:29 по Киеву состоялась успешная стыковка российского лабораторного модуля Наука с Международной космической станцией. Ранее для него на МКС освободили стыковочное место: удалили 20-летний модуль Пирс (Подробнее).

2. СЕМЕРО НАРДЕПОВ ГОЛОСА ВЫШЛИ ИЗ ПАРТИИ ИЗ-ЗА "УЗУРПАЦИИ ВЛАСТИ" КИРОЙ РУДИК. Несколько нардепов фракции Голос в Раде – семеро членов депутатской группы Справедливость – заявили о выходе из партии (Подробнее).

3. ДЕЛО НА $400 000. ГЛАВУ АРМА ОТСТРАНИЛИ И ОТПРАВИЛИ ПОД ДОМАШНИЙ АРЕСТ. Врио главы Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) Виталия Сигидина отстранили от должности и отправили под домашний арест. Его подозревают в присвоении более $400 000, которые были в управлении АРМА (Подробнее).

4. НА ОЛИМПИАДЕ В ТОКИО НЕ СМОГУТ ВЫСТУПИТЬ ТРИ УКРАИНСКИХ ЛЕГКОАТЛЕТА ИЗ-ЗА ТЕСТОВ НА ДОПИНГ. Михаил Гаврилюк, Назар Коваленко и Наталья Пироженко-Чорномаз не смогут выступить на Играх в Токио (Подробнее).

5. ГЛАВА МВФ ПООБЕЩАЛА ЗЕЛЕНСКОМУ МИССИЮ В СЕНТЯБРЕ. Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева положительно оценила телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским, который состоялся в среду и отметила, что "ждет продуктивного сотрудничества во время миссии в сентябре" (Подробнее).

6. ДАНИЛЮКА НЕ ДОПУСТИЛИ К КОНКУРСУ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ БЭБ. ОКАЗАЛСЯ НЕПРАВИЛЬНЫЙ ДИПЛОМ. Экс-министра финансов Александра Данилюка не допустили к участию в конкурсе по отбору председателя Бюро экономической безопасности (Подробнее).

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