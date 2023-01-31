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Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 31 января

Цей матеріал також доступний українською
31.01.2023, 19:00
Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 31 января - Фото
САУ Caesar (Фото: ФБ Валерия Залужного)

1. С 1 ФЕВРАЛЯ ИЗМЕНИТСЯ СИСТЕМА ВЫПЛАТ ВОЕННЫМ. Теперь выплаты будут напрямую зависеть от районов пребывания военнослужащих, сложности и специфики выполнения ими боевых или специальных задач. (подробнее)

2. ФРАНЦИЯ ПЕРЕДАСТ УКРАИНЕ 12 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ САУ CAESAR. Франция передаст Украине 12 дополнительных самоходных артиллерийских установок Caesar и продолжит обучение военных. (подробнее)

3. БУДАНОВ ПОДТВЕРДИЛ ПРОГНОЗ НА 2023-Й. Начальник ГУР уверен, что в 2023 году Россия сосредоточится на попытке оккупации большей территории на востоке Украины. (подробнее)

4. РОССИЯНЕ ОБСТРЕЛЯЛИ БАХМУТ – УБИЛИ 12-ЛЕТНЕГО МАЛЬЧИКА И МУЖЧИНУ. Оккупанты обстреляли из ствольной артиллерии жилой массив Бахмута. В результате обстрела погибли ребенок и мужчина. (подробнее)

5. СОЛНЕЧНАЯ И ВЕТРЯНАЯ ЭНЕРГОГЕНЕРАЦИЯ В ЕС ВПЕРВЫЕ ОБОШЛА ГАЗОВУЮ. Европейский Союз в 2022 году впервые в своей истории получил больше энергии из возобновляемых источников, чем от сжигания газа. (подробнее)

6. ВАКС ПРИЗНАЛ НЕОБОСНОВАННЫМ ПОДОЗРЕНИЕ ЭКС-ГЛАВЕ НАФТОГАЗА КОБОЛЕВУ. Судья Высшего антикоррупционного суда Украины признал необоснованным подозрение бывшему председателю правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву в незаконном получении премии в $10 млн за победу компании в Стокгольмском арбитраже над российским Газпромом. (подробнее)

Наталія Медведєва
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