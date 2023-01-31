Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 31 января

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2. ФРАНЦИЯ ПЕРЕДАСТ УКРАИНЕ 12 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ САУ CAESAR. Франция передаст Украине 12 дополнительных самоходных артиллерийских установок Caesar и продолжит обучение военных. (подробнее)

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Наталія Медведєва

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