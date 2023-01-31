Россияне обстреляли жилой массив в Бахмуте – убили 12-летнего мальчика и мужчину
31.01.2023, 17:18
Последствия российского обстрела Бахмута (Фото: Telegram Павла Кириленко)
Сегодня, 31 января, российские оккупанты обстреляли из артиллерии жилой массив Бахмута. В результате обстрела погибли ребенок и мужчина. Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко и Офис генпрокурора.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По информации Кириленко, артобстрел Бахмута произошел несколько часов назад.
Как сообщает Офис генпрокурора, в результате российского обстрела из ствольной артиллерии в Бахмуте были убиты 12-летний мальчик и мужчина, ранены пятеро гражданских.
- 28 января россияне нанесли ракетный удар по Константиновке, убили троих мирных жителей.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев • Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев • Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев • Ligamedia
Керівник відділу нативної рекламиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии