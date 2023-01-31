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Россияне обстреляли жилой массив в Бахмуте – убили 12-летнего мальчика и мужчину

Цей матеріал також доступний українською
31.01.2023, 17:18
Россияне обстреляли жилой массив в Бахмуте – убили 12-летнего мальчика и мужчину - Фото
Последствия российского обстрела Бахмута (Фото: Telegram Павла Кириленко)

Сегодня, 31 января, российские оккупанты обстреляли из артиллерии жилой массив Бахмута. В результате обстрела погибли ребенок и мужчина. Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко и Офис генпрокурора.

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Россияне обстреляли жилой массив в Бахмуте – убили 12-летнего мальчика и мужчину

По информации Кириленко, артобстрел Бахмута произошел несколько часов назад.

Как сообщает Офис генпрокурора, в результате российского обстрела из ствольной артиллерии в Бахмуте были убиты 12-летний мальчик и мужчина, ранены пятеро гражданских.

Россияне обстреляли жилой массив в Бахмуте – убили 12-летнего мальчика и мужчину

Россияне обстреляли жилой массив в Бахмуте – убили 12-летнего мальчика и мужчину

Наталія Медведєва
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война военные преступления бахмут
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