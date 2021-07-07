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Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 7 июля

Цей матеріал також доступний українською
07.07.2021, 19:00
Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 7 июля - Фото

1. УКРАИНА ВВЕЛА ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОТИВ БОЛЬШИНСТВА ПОДСАНКЦИОННЫХ В США УКРАИНЦЕВ. Совет нацбезопасности и обороны ввел санкции против 100 граждан Украины, которые находятся под санкциями США. Это произошло на прошлом заседании СНБО. (подробнее)

2. УБИТ ПРЕЗИДЕНТ ГАИТИ. Президент Гаити Жовенель Моиз был убит сегодня ночью в своей частной резиденции.  (подробнее)

3. СУД АРЕСТОВАЛ ГЛАВУ ПРАВЛЕНИЯ КУЗНИ НА РЫБАЛЬСКОМ. Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения главе правления ЧАО "Кузня на Рыбальском" Валерию Шандре в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме более 443 млн гривень. (подробнее)

4. КОМПАНИЯ БОГДАН МОТОРС ПРИЗНАНА БАНКРОТОМ. Хозяйственный суд Днепропетровской области признал банкротом Автомобильную компанию Богдан Моторс, входящую в корпорацию Богдан Олега Гладсковского и открыл ликвидационную процедуру. (подробнее)

5. КАБМИН НАЗНАЧИЛ РЕГУЛЯТОРА ПО ВЫДАЧЕ ЛИЦЕНЗИЙ ПЕНСИОННЫМ ФОНДАМ. Правительство утвердило Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) как орган лицензирования в системе накопительного пенсионного обеспечения. (подробнее)

6. ЭКС-МИНИСТР ТРАНСПОРТА РУДЬКОВСКИЙ ОСВОБОЖДЕН ИЗ-ПОД СТРАЖИ. Печерский суд Киева пересмотрел меру пресечения для бывшего министра транспорта и связи Николая Рудьковского, подозреваемого в организации похищения Олега Семинского, который ранее возглавлял компанию Нефтегаздобыча, а теперь народный депутат от Слуги народа. (подробнее)

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