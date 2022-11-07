Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 7 ноября

1. ЭНЕРГОСЕТЬ ДО СИХ ПОР НЕ ВОССТАНОВЛЕНА: СЕГОДНЯ БУДУТ ОТКЛЮЧЕНИЯ В КИЕВЕ И СЕМИ ОБЛАСТЯХ. Энергосеть страны до сих пор не может возобновить полноценную работу после террористических атак России. В части регионов приходится вводить отключения, чтобы избежать перегрузки высоковольтной инфраструктуры (подробнее).

2. СОВЕТНИК БАЙДЕНА ПРОВЕЛ НЕПУБЛИЧНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ С ПАТРУШЕВЫМ И ПОМОЩНИКОМ ПУТИНА – WSJ. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан провел непубличные переговоры с топ-помощниками российского диктатора Владимира Путина (подробнее).

3. ЮЖНЫЙ ФРОНТ. УКРАИНСКИЕ ЗЕНИТЧИКИ УНИЧТОЖИЛИ УТРОМ ШТУРМОВИК СУ-25 РОССИЙСКИХ ОКУПАНТОВ. На фронте в Херсонской области украинские зенитчики утром 7 ноября уничтожили штурмовик российских оккупантов Су-25 (подробнее).

4. СИСТЕМЫ ПВО NASAMS И ASPIDE ПРИБЫЛИ В УКРАИНУ. В Украину прибыли системы противовоздушной обороны NASAMS и Aspide, сообщил в Twitter министр обороны Алексей Резников (подробнее).

5. УКРНАФТА, МОТОР СИЧ И ДРУГИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПЕРЕХОДЯТ В СОБСТВЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВА — ДЕТАЛИ. Предприятия, связанные с Константином Жеваго, Игорем Коломойским, Вячеславом Богуслаевым и Константином Григоришиным, переходят в собственность государства (подробнее).

6. АВАРИЙНЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ В УКРАИНЕ БУДУТ ПРОДОЛЖАТЬСЯ ЕЩЕ ОТ 2 ДО 5 НЕДЕЛЬ. Украинским энергетикам нужно от 2 до 5 недель, чтобы вернуть людям более или менее комфортный уровень после российских ударов по энергетическим объектам, заявили директор Центра исследований энергетики Александр Харченко и исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук (подробнее).

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Вадим Ребрина

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