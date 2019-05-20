Шевчук через суд хочет восстановиться в должности главы КСУ

Станислав Шевчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В суд подан иск о признании постановления Конституционного суда Украины об увольнении Станислава Шевчука с должности судьи КСУ незаконным. Об этом в Facebook сообщил адвокат Андрей Федур.

Истец просит признать постановление КСУ об увольнении незаконным, отменить и восстановить Шевчука в должности судьи и главы.

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Федур также сообщает, что завтра, 21 мая, в 12:00 возле здания окружного админсуда пройдет брифинг по этому поводу, на котором он планирует сообщить детали дела и перспективы.

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14 мая главе КСУ Шевчуку выразили недоверие. Позже суд опубликовал вывод постоянной комиссии по вопросам регламента и этики КСУ, согласно которому со своей должности был уволен Шевчук. В частности, судьи обвинили его в том, что он незаконно назначал для себя внештатных советников.

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