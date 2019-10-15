Шевчук подал заявление о восстановлении его в качестве главы КСУ

Экс-глава Конституционного суда Станислав Шевчук пришел на работу и подал заявление о восстановлении его на должности главы КСУ. Об этом Шевчук написал в Facebook.
"Я подал заявление и заверенную копию решения ОАСК к Конституционному суду. Надеюсь, что КСУ не будет нарушать требования Конституции, КАС и уголовного кодекса и выполнит решение суда. Решение Административного суда должно быть выполнено немедленно", - написал Шевчук.
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