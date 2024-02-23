Шмыгаль будет сегодня на польской границе. Зеленский: Не знаю, будут ли польские коллеги
Денис Шмыгаль (Фото: Facebook)

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вместе с группой министров сегодня приедет на украинско-польскую границу, сообщил президент Владимир Зеленский. В то же время он отметил, что будут ли присутствовать польские коллеги – "их личное решение". Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен.

По данным Зеленского, премьер-министр с соответствующими министрами, которые работают над вопросами экспорта, импорта, товарооборота, которые отвечают за логистику, за инфраструктуру, за агропромышленный комплекс, руководители пограничной службы – сегодня будут на границе с Польшей.

"Будут ли польские коллеги – это их личное решение", – отметил глава государства.

Он отметил, что завтра подобную встречу организовать нельзя, поскольку будет вторая годовщина полномасштабного вторжения российской армии в Украину.

Зеленский напомнил, что Украина открыто заявила о готовности провести встречу по проблеме блокады границы и уже разработаны решения и шаги.

"Будет ли польская сторона – мне это неизвестно", – отметил он.

Он поблагодарил украинских фермеров, которые самостоятельно ничего не блокируют, несмотря на то, что их пищевые продукты не идут транзитом через Польшу из-за ситуации на границе.

"Украинское зерно не идет на рынок Польши. По желанию польской стороны. Мы обнаружили новые пути. Но когда мы говорим о транзите, это немного вне европейского законодательства. Поэтому мы готовы и будем делать все, чтобы решить этот вопрос", – заявил глава государства.

22 февраля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретился в Варшаве с руководителем Кабинета польского – премьер-министром Павлом Грасем и председателем Комиссии по иностранным делам Сейма Польши Павлом Ковалем.

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