Шмигаль буде сьогодні на польському кордоні. Зеленський: Невідомо, чи будуть польські колеги

Президент Зеленський зазначив, що завтра подібну зустріч організувати не можна, оскільки будуть другі роковини повномасштабного вторгнення

Денис Шмигаль (Фото: Facebook)

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль разом з групою міністрів сьогодні приїде на українсько-польський кордон, повідомив президент Володимир Зеленський. Водночас він зауважив, чи будуть присутні польські колеги – "це їхнє особисте рішення". Про це він заявив під час спільної пресконференції з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.

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За даними Зеленського, прем'єр-міністр із відповідними міністрами, які працюють над питаннями експорту, імпорту, товарообігу, які відповідають за логістику, за інфраструктуру, за агропромисловий комплекс, керівники прикордонної служби – сьогодні будуть на кордоні з Польщею.

"Чи будуть польські колеги – це їхнє особисте рішення", – зауважив глава держави.

Він зазначив, що завтра подібну зустріч організувати не можна, оскільки будуть другі роковини повномасштабного вторгнення російської армії в Україну.

Зеленський нагадав, що Україна відкрито заявила про готовність провести зустріч щодо проблеми блокади кордону і вже розроблено рішення та кроки.

"Чи буде польська сторона – мені це невідомо", – зазначив він.

Він подякував українським фермерам, які самостійно нічого не блокують, попри те, що їхні харчові продукти не йдуть транзитом через Польщу через ситуацію на кордоні.

"Українське зерно не йде на ринок Польщі. За бажанням польської сторони. Ми виявили нові шляхи. Але коли ми говоримо про транзит, це трохи поза європейським законодавством. Тому ми готові та робитимемо все, щоб розв'язати це питання", – заявив глава держави.

22 лютого міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зустрівся у Варшаві з керівником Кабінету польського – прем'єр-міністром Павлем Грасем і головою Комісії у закордонних справах Сейму Польщі Павлем Ковалем.

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Польські фермери на тракторах із 9 лютого блокують дороги майже в трьох сотнях міст та містечок країни. Серед них і шість пунктів пропуску на українсько-польському кордоні.

11 лютого на польській дорозі біля пропускного пункту "Ягодин – Дорогуськ" протестувальники розкидали три тонни українського зерна. Україна відреагувала на цю витівку негативно – були заяви як від Мінагрополітики, так і від Міністерства закордонних справ.

20 лютого польські фермери відкрили вагон з українською кукурудзою і висипали її на колії.

23 лютого біля пункту пропуску "Дорогуськ" невідомі особи відкрили вагони з українським ріпаком і висипали його на рейки.

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