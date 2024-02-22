Блокада кордону. Кулеба зустрівся із польськими політиками: Знаємо, хто наш спільний ворог
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зустрівся у Варшаві з керівником Кабінету польського – прем'єр-міністром Павлем Грасем і головою Комісії у закордонних справах Сейму Польщі Павлем Ковалем. Він заявив у соцмережі X (раніше Twitter), що уряди України та Польщі налаштовані на розв'язання "проблемних питань".
На початку лютого польські фермери заблокували дороги у майже 300 населених пунктах країни. Також вони почали перешкоджати руху транспорту на пунктах пропуску польсько-українського кордону.
"Київ і Варшава мають чітке розуміння того, хто є нашим спільним ворогом", – написав він.
Кулеба подякував за рішення польської влади, які гарантуватимуть безперешкодні постачання військових і гуманітарних вантажів в Україну.
Також очільник українського МЗС акцентував, що під час зустрічі також було обговорено подальші спільні зусилля для нарощування військових постачань.
- 21 лютого Зеленський доручив уряду до 24 лютого перебувати на кордоні з Польщею.
- Український лідер звернувся до польського президента і прем'єра та попросив, щоб ті теж взяли участь у діалозі. Також до участі український лідер запросив представника Європейської комісії.
- Сьогодні польський прем'єр відхилив пропозицію президента зустрітися на кордоні. Водночас він анонсував, що 28 березня у Варшаві відбудеться зустріч польських та українських урядовців, на якій обговорюватиметься питання розв’язання проблеми блокування кордону.
- Цього ж дня прем'єр-міністр Польщі заявив, що у найближчі години пункти пропуску на кордоні з Україною, відповідні ділянки доріг та залізничних колій будуть внесені до переліку об'єктів критичної інфраструктури. Це робиться для того, аби допомога Україні надходила без затримок.
Читайте також: Блокада польського кордону. Зеленський пообіцяв "швидкі кроки" від уряду у відповідь