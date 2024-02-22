Блокада кордону. Кулеба зустрівся із польськими політиками: Знаємо, хто наш спільний ворог

Очільник МЗС подякував за рішення польської влади, які гарантуватимуть постачання військових і гуманітарних вантажів

Дмитро Кулеба (Фото: EPA)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зустрівся у Варшаві з керівником Кабінету польського – прем'єр-міністром Павлем Грасем і головою Комісії у закордонних справах Сейму Польщі Павлем Ковалем. Він заявив у соцмережі X (раніше Twitter), що уряди України та Польщі налаштовані на розв'язання "проблемних питань".

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На початку лютого польські фермери заблокували дороги у майже 300 населених пунктах країни. Також вони почали перешкоджати руху транспорту на пунктах пропуску польсько-українського кордону.

"Київ і Варшава мають чітке розуміння того, хто є нашим спільним ворогом", – написав він.

Кулеба подякував за рішення польської влади, які гарантуватимуть безперешкодні постачання військових і гуманітарних вантажів в Україну.

Фото: Х

Також очільник українського МЗС акцентував, що під час зустрічі також було обговорено подальші спільні зусилля для нарощування військових постачань.