Блокада границы. Кулеба встретился с польскими политиками: Знаем, кто наш общий враг

Глава МИД поблагодарил за решения польских властей, которые будут гарантировать поставки военных и гуманитарных грузов

Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретился в Варшаве с руководителем Кабинета польского – премьер-министром Павлом Грасем и главой Комиссии по иностранным делам Сейма Польши Павлом Ковалем. Он заявил в соцсети X (ранее Twitter), что правительства Украины и Польши настроены на решение "проблемных вопросов".

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В начале февраля польские фермеры заблокировали дороги в почти 300 населенных пунктах страны. Также они начали препятствовать движению транспорта на пунктах пропуска польско-украинской границы.

"Киев и Варшава имеют четкое понимание того, кто является нашим общим врагом", – написал он.

Кулеба поблагодарил за решения польских властей, которые будут гарантировать беспрепятственные поставки военных и гуманитарных грузов в Украину.

Фото: Х

Также глава украинского МИД акцентировал, что во время встречи также были обсуждены дальнейшие совместные усилия для наращивания военных поставок.

21 февраля Зеленский поручил правительству до 24 февраля находиться на границе с Польшей.

Украинский лидер обратился к польскому президенту и премьеру и попросил, чтобы те тоже приняли участие в диалоге. Также для участия украинский лидер пригласил представителя Европейской комиссии.

Сегодня польский премьер отклонил предложение президента встретиться на границе. В то же время он анонсировал, что 28 марта в Варшаве состоится встреча польских и украинских чиновников, на которой будет обсуждаться вопрос решения проблемы блокирования границы.

В этот же день премьер-министр Польши заявил, что в ближайшие часы пункты пропуска на границе с Украиной, соответствующие участки дорог и железнодорожных путей будут внесены в список объектов критической инфраструктуры. Это делается для того, чтобы помощь Украине поступала без задержек.

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