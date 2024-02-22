Туск про кордон і допомогу Україні: Внесемо пункти пропуску до критичної інфраструктури
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що у найближчі години пункти пропуску на кордоні з Україною, відповідні ділянки доріг та залізничних колій будуть внесені до переліку об'єктів критичної інфраструктури. Це робиться для того, аби допомога Україні надходила без затримок, передає слова політика його канцелярія.
"Щоб забезпечити 100-відсоткову гарантію того, що військова допомога – техніка, боєприпаси, гуманітарна та медична допомога надійдуть українській стороні без затримок, ми включимо до переліку критичної інфраструктури пункти пропуску з Україною та зазначені ділянки доріг і залізничних колій", – заявив Туск.
За його словами, це питання "найближчих годин".
- На початку лютого польські фермери заблокували дороги у майже 300 населених пунктах країни. Також вони почали перешкоджати руху транспорту на пунктах пропуску польсько-українського кордону.
- 21 лютого Зеленський доручив уряду до 24 лютого перебувати на кордоні з Польщею.
- Український лідер звернувся до польського президента і прем'єра та попросив, щоб ті теж взяли участь у діалозі. Також до участі український лідер запросив представника Європейської комісії.
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