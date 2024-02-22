Туск про кордон і допомогу Україні: Внесемо пункти пропуску до критичної інфраструктури

Польський прем'єр заявив, що це забезпечить "100-відсоткову гарантію" того, що військова та гуманітарна допомога надійде українській стороні без затримок

Дональд Туск (Фото: EPA)

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що у найближчі години пункти пропуску на кордоні з Україною, відповідні ділянки доріг та залізничних колій будуть внесені до переліку об'єктів критичної інфраструктури. Це робиться для того, аби допомога Україні надходила без затримок, передає слова політика його канцелярія.

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"Щоб забезпечити 100-відсоткову гарантію того, що військова допомога – техніка, боєприпаси, гуманітарна та медична допомога надійдуть українській стороні без затримок, ми включимо до переліку критичної інфраструктури пункти пропуску з Україною та зазначені ділянки доріг і залізничних колій", – заявив Туск.

За його словами, це питання "найближчих годин".

Сьогодні польський прем'єр відхилив пропозицію президента Володимира Зеленського зустрітися на кордоні. Водночас він анонсував, що 28 березня у Варшаві відбудеться зустріч польських та українських урядовців, на якій обговорюватиметься питання розв’язання проблеми блокування кордону.

На початку лютого польські фермери заблокували дороги у майже 300 населених пунктах країни. Також вони почали перешкоджати руху транспорту на пунктах пропуску польсько-українського кордону.