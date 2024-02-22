Туск про границу и помощь Украине: Внесем пункты пропуска в критическую инфраструктуру
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в ближайшие часы пункты пропуска на границе с Украиной, соответствующие участки дорог и железнодорожных путей будут включены в список объектов критической инфраструктуры. Это делается для того, чтобы помощь Украине поступала без задержек, передает слова политика его канцелярия.
"Чтобы обеспечить 100% гарантию того, что военная помощь – техника, боеприпасы, гуманитарная и медицинская помощь поступит украинской стороне без задержек, мы включим в список критической инфраструктуры пункты пропуска с Украиной и указанные участки дорог и железнодорожных путей", – заявил Туск.
По его словам, это вопрос "ближайших часов".
- В начале февраля польские фермеры заблокировали дороги почти в 300 населенных пунктах страны. Также они начали препятствовать движению транспорта на пунктах пропуска польско-украинской границы.
- 21 февраля Зеленский поручил правительству до 24 февраля находиться на границе с Польшей.
- Украинский лидер обратился к польскому президенту и премьеру и попросил, чтобы те тоже приняли участие в диалоге. Также к участию украинский лидер пригласил представителя Европейской комиссии.
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