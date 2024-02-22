Туск про границу и помощь Украине: Внесем пункты пропуска в критическую инфраструктуру

Польский премьер заявил, что это обеспечит "100% гарантию" того, что военная и гуманитарная помощь поступит украинской стороне без задержек

Дональд Туск (Фото: EPA)

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в ближайшие часы пункты пропуска на границе с Украиной, соответствующие участки дорог и железнодорожных путей будут включены в список объектов критической инфраструктуры. Это делается для того, чтобы помощь Украине поступала без задержек, передает слова политика его канцелярия.

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"Чтобы обеспечить 100% гарантию того, что военная помощь – техника, боеприпасы, гуманитарная и медицинская помощь поступит украинской стороне без задержек, мы включим в список критической инфраструктуры пункты пропуска с Украиной и указанные участки дорог и железнодорожных путей", – заявил Туск.

По его словам, это вопрос "ближайших часов".

Сегодня польский премьер отклонил предложение президента Владимира Зеленского встретиться на границе. В то же время, он анонсировал, что 28 марта в Варшаве состоится встреча польских и украинских чиновников, на которой будет обсуждаться вопрос решения проблемы блокирования границы.

В начале февраля польские фермеры заблокировали дороги почти в 300 населенных пунктах страны. Также они начали препятствовать движению транспорта на пунктах пропуска польско-украинской границы.

21 февраля Зеленский поручил правительству до 24 февраля находиться на границе с Польшей.

Украинский лидер обратился к польскому президенту и премьеру и попросил, чтобы те тоже приняли участие в диалоге. Также к участию украинский лидер пригласил представителя Европейской комиссии.

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