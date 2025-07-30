Шмыгаль о назначении руководителя БЭБ: Комиссия должна представить и других кандидатов

Министр обороны заявил, что воздержался при голосовании за Цивинского

Денис Шмыгаль (Фото: Офис президента)

Конкурсная комиссия по отбору директора Бюро экономической безопасности должна представить правительству на рассмотрение и других кандидатов, помимо победителя конкурса Александра Цивинского. Такое мнение высказал министр обороны, бывший премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью ВВС Украина.

"Когда голосов [за выдвинутого кандидата] недостаточно – тогда имеем соответствующий результат. Это не значит, что Кабмин хочет новый конкурс. На мой взгляд, это значит, что комиссия должна представить и других кандидатов. Был же короткий список, длинный список..." – заявил Шмыгаль.

Он сообщил, что одним из вариантов выхода из ситуации было бы выдвижение кандидата, который был вторым в списке конкурсной комиссии.

"Повторно подать, одного или двух. Закон предоставляет комиссии варианты действий в таких случаях", – сказал министр.

Шмыгаль сообщил, что во время голосования за Цывинского он воздержался.

"Я заслушал данные, которые вызвали у меня опасения, они касались вопросов национальной безопасности, и, соответственно, я воздержался", – пояснил он.

Руководителя в БЭБ нет с апреля 2023 года, когда Вадим Мельник уволился по собственному желанию. В июне 2024 года Верховная Рада приняла закон о перезагрузке БЭБ, который позволил объявить конкурс на избрание нового директора.