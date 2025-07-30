Шмыгаль о назначении руководителя БЭБ: Комиссия должна представить и других кандидатов
Конкурсная комиссия по отбору директора Бюро экономической безопасности должна представить правительству на рассмотрение и других кандидатов, помимо победителя конкурса Александра Цивинского. Такое мнение высказал министр обороны, бывший премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью ВВС Украина.
"Когда голосов [за выдвинутого кандидата] недостаточно – тогда имеем соответствующий результат. Это не значит, что Кабмин хочет новый конкурс. На мой взгляд, это значит, что комиссия должна представить и других кандидатов. Был же короткий список, длинный список..." – заявил Шмыгаль.
Он сообщил, что одним из вариантов выхода из ситуации было бы выдвижение кандидата, который был вторым в списке конкурсной комиссии.
"Повторно подать, одного или двух. Закон предоставляет комиссии варианты действий в таких случаях", – сказал министр.
Шмыгаль сообщил, что во время голосования за Цывинского он воздержался.
"Я заслушал данные, которые вызвали у меня опасения, они касались вопросов национальной безопасности, и, соответственно, я воздержался", – пояснил он.
Руководителя в БЭБ нет с апреля 2023 года, когда Вадим Мельник уволился по собственному желанию. В июне 2024 года Верховная Рада приняла закон о перезагрузке БЭБ, который позволил объявить конкурс на избрание нового директора.
- Комиссия по отбору директора Бюро по борьбе с экономическими преступлениями впервые рекомендовала правительству кандидатуру Цивинского 25 июня.
- 7 июля Кабмин аннулировал результаты конкурса, ссылаясь на дополнительные материалы, в частности, от Службы безопасности Украины.
- Председатель парламентского комитета по борьбе с коррупцией Радина назвала решение правительства незаконным, а конкурсная комиссия заявила, что по закону не уполномочена менять победителя.
- 23 июля конкурсная комиссия вновь выдвинула кандидатуру Цивинского на должность директора Бюро по борьбе с экономическими преступлениями.
- Еврокомиссия призвала Киев, как можно быстрее назначить руководителя БЭБ.
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