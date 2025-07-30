Шмигаль про призначення керівника БЕБ: Комісія має подати й інших кандидатів
Конкурсна комісія з відбору директора Бюро економічної безпеки має подати на розгляд уряду й інших кандидатів, окрім переможця конкурсу Олександра Цивінського. Таку думку висловив міністр оборони, експрем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю ВВС Україна.
"Коли кількості голосів [за висунутого кандидата] недостатньо – тоді маємо відповідний результат. Це не означає, що Кабмін хоче новий конкурс. На мою думку, це означає, що комісія має подати й інших кандидатів. Був же короткий список, довгий список..." – заявив Шмигаль.
Він повідомив, що одним з варіантів виходу з ситуації було б подання кандидата, що був другим у списку конкурсної комісії.
"Повторно подати, одного чи двох. Там закон дає комісії варіанти, як діяти в таких випадках", – сказав міністр.
Шмигаль повідомив, що під час голосування за Цивінського він утримався.
"Я заслухав дані, які викликали в мене застереження, вони стосувалися питань національної безпеки і, відповідно, я утримався", – пояснив він.
Керівника у БЕБ немає з квітня 2023 року, коли Вадим Мельник звільнився за власним бажанням. У червні 2024 року Верховна Рада ухвалила закон про перезавантаження БЕБ, який дозволив запустити конкурс з обрання нового директора.
- Комісія з відбору директора БЕБ вперше рекомендувала уряду кандидатуру Цивінського 25 червня.
- 7 липня Кабмін скасував результати конкурсу, посилаючись на додаткові матеріали, зокрема від Служби безпеки України.
- Голова антикорупційного комітету парламенту Радіна назвала рішення уряду незаконним, а конкурсна комісія заявила, що за законом не уповноважена змінювати переможця.
- 23 липня конкурсна комісія повторно внесла кандидатуру Цивінського на посаду директора БЕБ.
- Єврокомісія закликала Київ, якнайшвидше призначити керівника БЕБ.
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