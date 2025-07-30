Шмигаль про призначення керівника БЕБ: Комісія має подати й інших кандидатів

Міністр оборони заявив, що утримався під час голосування за Цивінського

Денис Шмигаль (Фото: Офіс президента)

Конкурсна комісія з відбору директора Бюро економічної безпеки має подати на розгляд уряду й інших кандидатів, окрім переможця конкурсу Олександра Цивінського. Таку думку висловив міністр оборони, експрем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю ВВС Україна.

"Коли кількості голосів [за висунутого кандидата] недостатньо – тоді маємо відповідний результат. Це не означає, що Кабмін хоче новий конкурс. На мою думку, це означає, що комісія має подати й інших кандидатів. Був же короткий список, довгий список..." – заявив Шмигаль.

Він повідомив, що одним з варіантів виходу з ситуації було б подання кандидата, що був другим у списку конкурсної комісії.

"Повторно подати, одного чи двох. Там закон дає комісії варіанти, як діяти в таких випадках", – сказав міністр.

Шмигаль повідомив, що під час голосування за Цивінського він утримався.

"Я заслухав дані, які викликали в мене застереження, вони стосувалися питань національної безпеки і, відповідно, я утримався", – пояснив він.

Керівника у БЕБ немає з квітня 2023 року, коли Вадим Мельник звільнився за власним бажанням. У червні 2024 року Верховна Рада ухвалила закон про перезавантаження БЕБ, який дозволив запустити конкурс з обрання нового директора.