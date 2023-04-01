Шмыгаль ответил на петицию с призывом не запрещать УПЦ МП

Петиция на сайте Кабмина с призывом не запрещать Украинскую православную церковь Московского патриархата собрала более 25 000 подписей граждан. Премьер-министр Денис Шмигаль поручил Государственной службе по этнополитике и свободе совести проработать поднятые в петиции вопросы.

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Авторы петиции напомнили, что 1 декабря 2022 года президент Владимир Зеленский сказал в видеообращении, что правительство получило поручение внести в Верховную Раду законопроект о невозможности деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с центрами влияния в Российской Федерации.

"То есть подразумевается, что если Украинская Православная Церковь является такой религиозной организацией, то с помощью новой законодательной базы будет невозможна ее деятельность в Украине", – говорится в обращении.

Авторы петиции призвали при разработке соответствующих законопроектов по поручению СНБО "проявить мудрость и заботу и решать церковный вопрос путем диалога, поиска правды и защиты конституционных прав и свобод граждан, а не путем возложения вины отдельных лиц на всех верующих и запрета всей Церкви вместо наказания виновных ".

В ответе премьера говорится: "Учитывая, что поднятые в петиции вопросы носят комплексный характер, Государственной службе по этнополитике и свободе совести поручено проработать их и о результатах проинформировать автора петиции и Кабинет Министров Украины".

1 декабря 2022 года Зеленский сказал в видеообращении, что правительство получило поручение внести в Верховную Раду законопроект о невозможности деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с центрами влияния в Российской Федерации.

Президент также ввел в действие персональные санкции СНБО, в частности, в отношении функционеров УПЦ МП.

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Вадим Ребрина

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