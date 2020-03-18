Шмыгаль поручил готовить закон о передаче полномочий "Рада – Кабмин – президент"

Денис Шмыгаль (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

Глава правительства Денис Шмыгаль подал идею принять закон о передаче полномочий между органами власти на случай экстренной необходимости в условиях эпидемии коронавируса. Об этом он сказал на заседании Кабмина, поручив министру юстиции проработать эту тему.

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По его мнению, это нужно сделать хотя бы на тот случай, если потребуется ввести в стране чрезвычайное положение, а Верховная Рада уже не сможет собраться на заседание. Потому как, сказал Шмыгаль, никто сейчас не может предугадать, что будет дальше.

"Кто-то в государстве должен (будет) объявить чрезвычайное положение", - заявил премьер, добавив, что такой закон будет регулировать передачу полномочий управления между органами власти.

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