Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Шмыгаль поручил готовить закон о передаче полномочий "Рада – Кабмин – президент"

Шмыгаль поручил готовить закон о передаче полномочий "Рада – Кабмин – президент" - Фото
Денис Шмыгаль (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)
18.03.2020, 14:07

Из-за эпидемии COVID-19 может возникнуть ситуация, когда нужно будет принимать решения, а какой-то орган власти не сможет работать, сказал премьер

Глава правительства Денис Шмыгаль подал идею принять закон о передаче полномочий между органами власти на случай экстренной необходимости в условиях эпидемии коронавируса. Об этом он сказал на заседании Кабмина, поручив министру юстиции проработать эту тему.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его мнению, это нужно сделать хотя бы на тот случай, если потребуется ввести в стране чрезвычайное положение, а Верховная Рада уже не сможет собраться на заседание. Потому как, сказал Шмыгаль, никто сейчас не может предугадать, что будет дальше.

"Кто-то в государстве должен (будет) объявить чрезвычайное положение", - заявил премьер, добавив, что такой закон будет регулировать передачу полномочий управления между органами власти.

Читайте также: Нардеп Шахов заявил, что у него подозрение на коронавирус

Евгений Пилипенко
Еще по теме
Напишите нам
эпидемия Денис Шмыгаль коронавирус COVID-19
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 