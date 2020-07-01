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Шмыгаль: Томос - важный геополитический шаг для Украины

Шмыгаль: Томос - важный геополитический шаг для Украины - Фото
Члены синода Вселенского патриархата с томосом (фото - ТСН)
01.07.2020, 17:42

Премьер Денис Шмыгаль уверен, что многие украинцы уже сегодня оценили получение томоса для ПЦУ

Важным геополитическим шагом назвал получение Православной церковью Украины томоса об автокефалии премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью BBC.

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"Томос - один из геополитически важных шагов для Украины, он был сделан - это факт, Украина имеет свою поместную церковь. Я думаю, что в геополитическом и историческом плане это очень важный шаг. Его еще оценит история и наши потомки", - заявил Шмыгаль.

По словам премьера, многие в Украине оценили получение томоса уже сегодня.

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Денис Юдин
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