Шмыгаль: Зеленский не выдвигал своего отца на пожизненную стипендию

Сегодня в СМИ появилась информация, будто президент хочет назначить своему отцу пожизненную стипендию. Премьер-министр ее опроверг

Сегодня ряд СМИ написали, что президент Владимир Зеленский якобы добивается назначения своему отцу пожизненной стипендии как выдающемуся деятелю образования. Премьер-министр Денис Шмыгаль убеждает, что Александра Зеленского на эту стипендию выдвинул коллектив Криворожского государственного университета экономики и технологий, где тот преподает.

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В положении о госстипендиях 2011 года, согласно которому назначают такие выплаты, сказано, что кандидатов выдвигают центральные и местные органы исполнительной власти, президиумы Национальной академии наук и национальных отраслевых академий наук, специализированные заведения и т.д.

Кандидатуры передают Министерству образования. Оно формирует список, который утверждает потом Кабмин, и только после этого президент издает указ о присуждении стипендий.

Таким образом, формально Зеленский не мог выдвинуть своего отца на соискание указанной стипендии.

Сегодня список претендентов на стипендию, в числе которых и отец президента, должен был утвердить Кабмин на своем заседании, однако по инициативе и.о. министра образования Сергея Шкарлета этот вопрос сняли с рассмотрения. Причину не назвали.

Позже премьер Шмыгаль написал пост в Facebook, где сообщил, что доктора технических наук Александра Зеленского выдвинул коллектив Криворожского Государственного университета экономики и технологий, в котором он работает.

Премьер написал, что получил от коллектива вуза письмо, в котором педагоги выражают недовольство тем, что Кабмин не рассмотрел вопрос о назначении пожизненных стипендий. Они пишут, что неоднократно выдвигали Зеленского на стипендию, начиная с 2017 года.

"Поэтому преподаватели университета просят обеспечить объективную оценку заслуг А. С. Зеленского, исключительно исходя из личных достижений и достижений соискателя", - написал Шмыгаль.

Решение о снятии с рассмотрения Кабмина этого вопроса, по словам премьера, продиктовано необходимостью дополнения списка претендентов.

Шмыгаль отметил, что правительство примет решение по этому вопросу до 1 октября - Дня работника образования.

Вадим Ребрина

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