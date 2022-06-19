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Шольц: G7 будет поддерживать Украину столько, сколько необходимо

Цей матеріал також доступний українською
19.06.2022, 05:32
Шольц: G7 будет поддерживать Украину столько, сколько необходимо - Фото
Олаф Шольц (Фото: EPA)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Большая семерка стран – лидеров мировых демократий ясно даст понять на своем предстоящем саммите, что Украина может рассчитывать на получение необходимой ей поддержки столько, сколько это необходимо. Об этом Шольц сказал в интервью немецкому информационному агентству dpa.

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Канцлер Германии заявил, что хочет использовать встречу 23-24 июня с лидерами G7 для обсуждения долгосрочных перспектив Украины.

"Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется, – сказал Шольц. – Мы хотим убедиться, что расчеты президента России не сработают".

"Путин, очевидно, надеется, что все встанет на свои места, как только он завоюет достаточно земель, и международное сообщество вернется к своим обычным делам, – добавил он. – Это иллюзия".

  • Ранее Шольц заявил, что оптимистичен в вопросе получения Украиной статуса кандидата в члены Евросоюза, который будет рассмотрен на саммите 23-24 июня.

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Наталия Медведева
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