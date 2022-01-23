Шольц не видит смысла в требованиях России о нерасширении НАТО: Вопроса нет в повестке дня

Канцлер Германии Олаф Шольц не видит смысла в российских требованиях о нерасширении НАТО, так как, по его словам, этого вопроса вообще нет на повестке дня. Об этом он сказал в интервью Süddeutsche Zeitung, его цитирует Handelsblatt.

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"Вступление других стран восточной Европы в НАТО в настоящее время вообще не стоит на повестке дня. Какой смысл в российском требовании? Такой гарантии не может быть", - заявил канцлер.

Он также сказал, что безопасность и сотрудничество в Европе, как это предусмотрено в Хельсинкском заключительном акте, возможны только при отсутствии представления о зонах влияния, в которых странам не разрешается определять собственное развитие.

СПРАВКА . Хельсинкский заключительный акт – документ, подписанный главами 35 государств в столице Финляндии в 1975 году. В нем закреплены политические и территориальные итоги Второй мировой войны, а также положения в международно-правовой, военно-политической области, в вопросах прав человека и основных свобод.

Нынешнюю ситуацию он назвал "очень серьезной": "Нельзя не заметить, что вдоль границы с Украиной сосредоточено 100 000 солдат и много военной техники РФ".

Канцлер повторил, что военная агрессия против Украины "дорого обойдется" России.

10-13 января 2022 года на переговорах с США, НАТО и в ОБСЕ Россия получила отказ на ее требование не брать Украину в НАТО.

На следующей неделе США должны предоставить письменный ответ на требования РФ , после чего главы дипломатий должны встретиться вновь.

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Оксана Житнюк

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