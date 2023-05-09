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Шольц: Нужен большой, геополитический и реформированный ЕС и отказ от единогласия

Цей матеріал також доступний українською
09.05.2023, 15:32
Шольц: Нужен большой, геополитический и реформированный ЕС и отказ от единогласия - Фото
Олаф Шольц (Фото: EPA)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что хочет видеть Европу "большой, геополитической и реформированной". Для этого нужна честная политика расширения, международного сотрудничества и отмена принципа единогласия в принятии решений, написал он в Twitter.

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"Европа – наше будущее! И будущее Европы в наших руках. Я представляю большую, геополитическую и реформированную", – написал он.

Шольц отметил, что для большой Европы необходима честная политика расширения Союза, а значит, необходимо вознаграждать государства, имеющие прогресс во вступлении в ЕС.

В частности, речь идет о странах Западных Балкан, Украине, Молдове и, в будущем, Грузии. Это необходимо для "доверия и мира в Европе", заметил он.

По словам Шольца, Европа нуждается в "реальном партнерстве" со странами Азии, Африки и Южной Америки без европоцентризма, поскольку, по его мнению, "будущее будет многополярным".

Он отметил, что необходима "справедливая свободная торговля" с Южной Америкой, Мексикой Индией, Индонезией, Австралией и Кенией.

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По мнению Шольца, реформированная Европа должна отказаться от принципа единогласия в принятии решений насчет бюджета и внешней политики. Вместо этого необходимо перейти к квалифицированному большинству голосов.

"Наибольшую легитимность создает не единогласие, а демократическая конкуренция большинства и компромиссы, также отвечающие интересам меньшинства", – написал он.

Шольц отметил, что "прошлое не победит будущее" и отреагировал на парад российского диктатора Путина в Москве.

"В Москве сегодня Путин развернул своих солдат и танки. Пусть нас не пугает такое позерство власти", – резюмировал он.

  • 21 апреля 2023 года в Европарламенте призвали проверить Венгрию по поводу злоупотребления правом вето во время принятия совместных решений.
  • 9 мая Шольц заявил, что РФ не удастся запугать союзников Украины парадом в Москве.
Артем Джеріпа
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Германия реформы евросоюз расширение олаф шольц
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