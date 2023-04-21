В ЕС призывают проверить злоупотребления Венгрии правом вето
Группа депутатов Европейского парламента призвала Европейскую комиссию отреагировать на политику Венгрии, в частности, по злоупотреблениям правом вето и препятствованию политике ЕС. Об этом сообщает евродепутат Андрюс Кубилюс в Facebook со ссылкой на письмо депутатов к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.
В письме приводится список примеров того, как Венгрия препятствовала поддержке Украины, введению санкций против России, укреплению европейской безопасности и Восточного партнерства ЕС.
Венгерские власти долгое время блокировали заседание комиссии Украина-НАТО.
Также государство медлит с ратификацией вступления Швеции и задерживало вступление Финляндии в Альянс, говорится в письме.
Венгрия обвиняется в злоупотреблении, когда она угрожала применением права вето при принятии антироссийских санкций и выдвигала собственные требования к ним.
"Мы спрашиваем, готова ли Комиссия подготовить и подать в Совет обоснованное предложение об открытии процедуры для определения того, имеют ли место намеренные и регулярные действия правительства Венгрии по злоупотреблению своим правом вето по вопросам, явно нуждающимся в солидарности между государствами-членами ЕС", – написал Кубилюс.
По европейскому законодательству после обращения трети государств-членов союза, Еврокомиссия или Европарламент могут инициировать процедуру определения рисков по нарушению основополагающих принципов ЕС определенным государством.
- 14 апреля 2023 года премьер Венгрии Виктор Орбан назвал Украину "финансово несуществующей".
- 18 апреля глава Минобороны Украины заявил, что Орбан создает риск сепарации Венгрии от Европы.
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