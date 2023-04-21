В ЕС призывают проверить злоупотребления Венгрии правом вето

Группа депутатов Европейского парламента призвала Европейскую комиссию отреагировать на политику Венгрии, в частности, по злоупотреблениям правом вето и препятствованию политике ЕС. Об этом сообщает евродепутат Андрюс Кубилюс в Facebook со ссылкой на письмо депутатов к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

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В письме приводится список примеров того, как Венгрия препятствовала поддержке Украины, введению санкций против России, укреплению европейской безопасности и Восточного партнерства ЕС.

Венгерские власти долгое время блокировали заседание комиссии Украина-НАТО.

Также государство медлит с ратификацией вступления Швеции и задерживало вступление Финляндии в Альянс, говорится в письме.

Венгрия обвиняется в злоупотреблении, когда она угрожала применением права вето при принятии антироссийских санкций и выдвигала собственные требования к ним.

"Мы спрашиваем, готова ли Комиссия подготовить и подать в Совет обоснованное предложение об открытии процедуры для определения того, имеют ли место намеренные и регулярные действия правительства Венгрии по злоупотреблению своим правом вето по вопросам, явно нуждающимся в солидарности между государствами-членами ЕС", – написал Кубилюс.

По европейскому законодательству после обращения трети государств-членов союза, Еврокомиссия или Европарламент могут инициировать процедуру определения рисков по нарушению основополагающих принципов ЕС определенным государством.

14 апреля 2023 года премьер Венгрии Виктор Орбан назвал Украину "финансово несуществующей".

18 апреля глава Минобороны Украины заявил, что Орбан создает риск сепарации Венгрии от Европы.

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Артем Джеріпа

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