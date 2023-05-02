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Шольц пообещал усилить ПВО Украины боеприпасами. Но только в августе — нужно производство

Цей матеріал також доступний українською
02.05.2023, 06:22
Шольц пообещал усилить ПВО Украины боеприпасами. Но только в августе — нужно производство - Фото
Олаф Шольц (Фото: EPA)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что с августа 2023 года Украина начнет получать новые боеприпасы для зенитных самоходных установок Gepard. Об этом он сообщил во время выступления в Бендорфе, цитирует его DW.

По его словам, Украина с августа может рассчитывать на получение боеприпасов к Gepard. 

Он отметил, что производство уже налаживается, однако это займет некоторое время. 

Шольц подчеркнул, что Украина не может использовать оружие от Германии для обстрелов территории России. 

Глава немецкого правительства заявил, что этого правила придерживаются и другие западные страны, которые оказывают военную помощь Украине, так как необходимо сделать все, чтобы избежать войны между Россией и НАТО. 

  • С поставкой "Гепардов" были проблемы, поскольку было доступно лишь около 60 000 необходимых для них 35-мм снарядов.
  • Сперва немецкие власти нашли такие боеприпасы в Южной Америке, однако их передачу Украине не одобрила страна-производитель – Швейцария.
  • В июле 2022 года сообщалось, что Германия нашла производителя боеприпасов для "гепардов" в Норвегии.

Читайте также: Минобороны Германии: Запасов боеприпасов для Gepard достаточно, должно хватить до лета 

Дмитро Гриниченко
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