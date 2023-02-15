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Минобороны Германии: Запасов боеприпасов для Gepard достаточно, должно хватить до лета

Цей матеріал також доступний українською
15.02.2023, 20:28
Минобороны Германии: Запасов боеприпасов для Gepard достаточно, должно хватить до лета - Фото
Борис Писториус (Фото - EPA)

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что в стране достаточно боеприпасов для зенитных установок Gepard, используемых украинскими войсками в войне с Россией. Об этом он сказал, выступая перед журналистами в Брюсселе, сообщает The Guardian.

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По его словам, запасов боеприпасов немецкого производства "вполне достаточно", их "должно хватить до лета".

Вчера Писториус заявил, что война против России закончится нескоро, поэтому ФРГ будет самостоятельно производить боеприпасы для Gepard.

  • С поставкой "Гепардов" были проблемы, поскольку было доступно лишь около 60 000 необходимых для них 35-мм снарядов. Сперва немецкие власти нашли такие боеприпасы в Южной Америке, однако их передачу Украине не одобрила страна-производитель – Швейцария.
  • В июле 2022 года сообщалось, что Германия нашла производителя боеприпасов для "гепардов" в Норвегии.

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Оксана Житнюк
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Германия боеприпасы военная помощь Gepard борис писториус
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