Шольц: Путин полностью просчитался в своей жестокой агрессивной войне. НАТО теперь сильнее
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что российский диктатор Владимир Путин "полностью просчитался" в нападении на Украину. Об этом он сказал после заседания Кабинета министров ФРГ в загородной правительственной резиденции, во дворце Мезеберг в Бранденбурге, передает Тagesschau.
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Шольц заверил Украину в дальнейшей военной поддержке и заявил о "роковом просчете" Путина в нападении на Украину.
"Путин полностью просчитался в своей жестокой агрессивной войне. Теперь у Путина есть более сильное НАТО, более сильная организация безопасности, в том числе на восточных флангах зоны НАТО. У него есть единый Европейский Союз", – сказал Шольц.
Также канцлер подчеркнул, что сформировалось сообщество, которое обеспечило, чтобы Украина получала военную поддержку вооружением, и Германия также участвует в этом.
- 28 апреля бундестаг одобрил предоставление тяжелого вооружения Украине.
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