UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Шольц: Путин полностью просчитался в своей жестокой агрессивной войне. НАТО теперь сильнее

Цей матеріал також доступний українською
04.05.2022, 15:35
Шольц: Путин полностью просчитался в своей жестокой агрессивной войне. НАТО теперь сильнее - Фото
Олаф Шольц (фото — EPA)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что российский диктатор Владимир Путин "полностью просчитался" в нападении на Украину. Об этом он сказал после заседания Кабинета министров ФРГ в загородной правительственной резиденции, во дворце Мезеберг в Бранденбурге, передает Тagesschau.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Шольц заверил Украину в дальнейшей военной поддержке и заявил о "роковом просчете" Путина в нападении на Украину.

"Путин полностью просчитался в своей жестокой агрессивной войне. Теперь у Путина есть более сильное НАТО, более сильная организация безопасности, в том числе на восточных флангах зоны НАТО. У него есть единый Европейский Союз", – сказал Шольц.

Также канцлер подчеркнул, что сформировалось сообщество, которое обеспечило, чтобы Украина получала военную поддержку вооружением, и Германия также участвует в этом.

Читайте также: Шольц: Не следует думать, что Путин не нападет на другие страны

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
владимир путин нато олаф шольц
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 