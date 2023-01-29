Шольц заявил, что продолжит звонить Путину

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что хочет продолжить усилия по прекращению войны против Украины, в том числе, путем прямых переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщает Welt.

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"Я также снова буду разговаривать по телефону с Путиным – потому что необходимо разговаривать друг с другом, – сказал Шольц. – Путин должен вывести войска из Украины и положить конец этой ужасной, бессмысленной войне, которая уже унесла жизни сотен тысяч людей".

По словам канцлера ФРГ, пока Россия продолжает войну с неослабевающей агрессией, текущая ситуация не изменится.

Шольц отметил, что в телефонных разговорах российский диктатор не был "невежливым", но Путин снова и снова давал понять, что хочет "присоединить части соседней страны силой", а это неприемлемо.

"Иногда были и конкретные вопросы об обмене пленными, об экспорте зерна из Украины и о Запорожской АЭС, – рассказал канцлер Германии. – Но мне важно, чтобы разговоры постоянно возвращались к актуальной теме – как мир выйдет из этой ужасной ситуации? Предпосылка к этому ясна – вывод российских войск".

25 января, после долгих дискуссий и давления Украины и Запада на Берлин, Шольц объявил, что Германия отправляет Украине роту танков Leopard 2 и разрешает союзникам делать то же.

Однако в тот же день Шольц озвучил новое табу: он исключил возможность передачи Украине Германией военных самолетов.

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Наталія Медведєва

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