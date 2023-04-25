Шольц зовет премьера Китая в Берлин – ослабить напряженность и установить красные линии

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц пригласил премьер-министра Китая Ли Цян встретиться в Берлине 20 июня 2023 года. Об этом сообщает Bloomberg.

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Как отмечается, Шольц пригласил Ли на переговоры в рамках своего предложения по ослаблению напряженности между Европой и правительством в Пекине.

По словам людей, знакомых с планами, Шольц будет стремиться заручиться поддержкой Китая в качестве ключевого партнера для решения таких проблем, как содействие глобальному миру и борьба с изменением климата.

Еще одна цель встречи – установить красные линии для любых изменений статус-кво на Тайване.

Сообщается, что приглашение от Шольца призвано оставить дверь открытой для политического диалога по мере ухудшения отношений между Европой и Китаем.

Ожидается, что канцлер Германии рассмотрит острые вопросы, такие как ограничение доступа на рынок для европейских компаний, нарушения прав человека и ситуация на Тайване.

Переговоры в Берлине станут седьмыми межправительственными консультациями между Германией и Китаем. Предыдущая встреча в таком формате состоялась виртуально в апреле 2021 года.

Дипломатические усилия Шольца в Китае тесно координируются с европейскими союзниками и США.

В то же время министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия должна использовать специальный формат межправительственных консультаций только для стран-единомышленников, разделяющих демократические и либеральные ценности.

25 апреля 2023 года глава европейской дипломатии заявил, что ЕС будет строить отношения с другими странами на основе их отношения к России и Китаю.

Президент Чехии Петр Павел предостерег, что Китай не может быть посредником в войне России против Украины из-за своей заинтересованности.

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Наталія Медведєва

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