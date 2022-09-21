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Шойгу приказал усилить охрану российских военкоматов и "пунктов приема граждан"

Цей матеріал також доступний українською
21.09.2022, 13:42
Шойгу приказал усилить охрану российских военкоматов и
Сергей Шойгу (Фото - скриншот из видео)

Министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу среди приоритетных задач "частичной мобилизации" назвал усиление охраны военкоматов и "пунктов сбора граждан".

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Во вступительном слове на коллегии Министерства обороны РФ Шойгу сказал (дословно), что необходимо "усилить меры противодействия провокациям и противоправным действиям, а также охрану участков оповещения, пунктов приема и сбора граждан". 

При этом Шойгу снова заявил, что Россия воюет "с коллективным Западом".

Сергій Бережний
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мобилизация минобороны рф сергей шойгу военкоматы
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