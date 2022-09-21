Шойгу приказал усилить охрану российских военкоматов и "пунктов приема граждан"
21.09.2022, 13:42
Сергей Шойгу (Фото - скриншот из видео)
Министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу среди приоритетных задач "частичной мобилизации" назвал усиление охраны военкоматов и "пунктов сбора граждан".
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Во вступительном слове на коллегии Министерства обороны РФ Шойгу сказал (дословно), что необходимо "усилить меры противодействия провокациям и противоправным действиям, а также охрану участков оповещения, пунктов приема и сбора граждан".
При этом Шойгу снова заявил, что Россия воюет "с коллективным Западом".
- В мае 2022 года сообщалось, что в России всего за два дня зафиксированы четыре попытки поджога военкоматов - в Ростовской и Рязанской областях, а также в Волгограде и Омске.
- В ходе объявленной 21 сентября в РФ "частичной мобилизации" планируется призвать в общей сложности 300 000 резервистов.
- Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов назвал мобилизацию в РФ "комплексной программой утилизации россиян".
- Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что объявление частичной мобилизации в России является признанием того, что полномасштабное вторжение в Украину терпит крах.
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