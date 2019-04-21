Штаб Зеленского отчитался о явке и нарушениях: Есть вопросы

Александр Корниенко (фото - Андрей Гудзенко, LIGA.net)

По состоянию на 12:00 явка избирателей во втором туре президентских выборов выше, чем в первом. Нарушения - на том же уровне. Об этом на брифинге в штабе кандидата Владимира Зеленского сообщил координатор его кампании Александр Корниенко, передает LIGA.net.

"Мы оценивам явку выше, особенно по южным и восточным областям. В Киеве оцениваем на том же уровне", - сказал он, отметив, что это данные на 12:00.

Реклама

В западных областях явка ниже, подчеркнул Корниенко.

"Это любят объяснять особенностями западного региона. Там люди ходят сначала в церковь, потом на участок. А сегодня для части людей еще и большой праздник. Возможно, дойдут позже", - отметил он.

В штаб Зеленского поступило около 600-700 сообщений о нарушениях: на горячую линию, электронную почту и канал в Telegram. "Из них около 200 - это те случаи, которые можно проверять. Это коррелируется с информацией МВС", - добавил Корниенко.

Основные нарушения касаются списков и подвозов избирателей на участки - "надо выяснять, насколько это была помощь, а насколько скрытая агитация". В больших городах и в Киеве, по его словам, зафиксирована контрагитация, есть вопросы к опломбированию урн. В Волновахе, утверждает Корниенко, была попытка вброса бюллетеней.

По данным общественной сети ОПОРА, по состоянию на 12:00 на выборах президента Украины явка избирателей составила 25,3% с погрешностью 0,7%.

Сегодня, 21 апреля, полиция вручила Владимиру Зеленскому админпротокол за то, что во время голосования во втором туре выборов показал бюллетень с результатами своего волеизъявления, чем нарушил закон.