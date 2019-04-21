Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
21.04.2019, 14:59

Штаб Зеленского отчитался о явке и нарушениях: Есть вопросы

Штаб Зеленского отчитался о явке и нарушениях: Есть вопросы - Фото
Александр Корниенко (фото - Андрей Гудзенко, LIGA.net)

Координатор избирательной кампании Владимира Зленского сообщил, что информация штаба о нарушения "коррелируется с информацией МВС"

Реклама
Реклама

По состоянию на 12:00 явка избирателей во втором туре президентских выборов выше, чем в первом. Нарушения - на том же уровне. Об этом на брифинге в штабе кандидата Владимира Зеленского сообщил координатор его кампании Александр Корниенко, передает LIGA.net.

"Мы оценивам явку выше, особенно по южным и восточным областям. В Киеве оцениваем на том же уровне", - сказал он, отметив, что это данные на 12:00.

Реклама

В западных областях явка ниже, подчеркнул Корниенко.

"Это любят объяснять особенностями западного региона. Там люди ходят сначала в церковь, потом на участок. А сегодня для части людей еще и большой праздник. Возможно, дойдут позже", - отметил он.

В штаб Зеленского поступило около 600-700 сообщений о нарушениях: на горячую линию, электронную почту и канал в Telegram. "Из них около 200 - это те случаи, которые можно проверять. Это коррелируется с информацией МВС", - добавил Корниенко.

Основные нарушения касаются списков и подвозов избирателей на участки - "надо выяснять, насколько это была помощь, а насколько скрытая агитация". В больших городах и в Киеве, по его словам, зафиксирована контрагитация, есть вопросы к опломбированию урн. В Волновахе, утверждает Корниенко, была попытка вброса бюллетеней.

По данным общественной сети ОПОРА, по состоянию на 12:00 на выборах президента Украины явка избирателей составила 25,3% с погрешностью 0,7%.

Сегодня, 21 апреля, полиция вручила Владимиру Зеленскому админпротокол за то, что во время голосования во втором туре выборов показал бюллетень с результатами своего волеизъявления, чем нарушил закон. 

Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Зеленский, явка, нарушение, Александр Корниенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 