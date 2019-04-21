ОПОРА показала явку избирателей на 12:00: инфографика

Выборы (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По состоянию на 12:00 21 апреля на выборах президента Украины явка избирателей составила 25,3% с погрешностью 0,7%. Об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА.

Явка по регионам Украины с погрешностью 1,4%: центр - 26,7%, восток - 29,7%, юг - 28,2%, запад - 18,4%.

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Фото: oporaua.org

Явка на 12:00 во время первого тура составила 24%.

Ранее сообщалось, что проголосовали также кандидат в президенты Владимир Зеленский, спикер Рады Андрей Парубий и президент Петр Порошенко.

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