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Штайнмайер: Системы европейской безопасности больше не существует, ее разрушила Россия

Цей матеріал також доступний українською
11.05.2023, 11:59
Штайнмайер: Системы европейской безопасности больше не существует, ее разрушила Россия - Фото
Франк-Вальтер Штайнмайер (Фото - ОП)

Европейская система безопасности необратимо разрушена вторжением России в Украину. Об этом заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, пишет Süddeutsche Zeitung.

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"К сожалению, прежнего европейского порядка безопасности больше не существует. Единственная причина этого – вторжение России в Украину", – сказал Штайнмайер.

Он также подчеркнул, что даже окончание войны на Украине не будет означать возврата к прежней философии безопасности.

По его мнению, в долгосрочной перспективе философию общей безопасности перестанут поддерживать все, как это было ранее. 

"Европа с одной стороны и Россия с другой стороны будут заботиться только о собственной, но не об общей безопасности... Концепция неудачная, и я сожалею об этом, но это прямое следствие нападения  на Украину", – сказал Штайнмайер.

  • 25 декабря 2022 года президент ФРГ заявил, что справедливый мир в Украине не должен поощрять захват территорий российскими оккупантами.
  • 24 февраля 2023 года Штайнмайер заявил: Россия должна осознать, что в развязанной ею преступной войне для нее не может быть победы.   

Читайте также: Штайнмайер заявил, что в РФ "нет места старым мечтам". Назвал Путина "одержимым империей" 

Сергей Бережной
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