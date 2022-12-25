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Штайнмайер о мире с РФ: Нельзя поощрять захват земель и оставлять Украину с оккупантами

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25.12.2022, 11:28
Штайнмайер о мире с РФ: Нельзя поощрять захват земель и оставлять Украину с оккупантами - Фото
Франк-Вальтер Штайнмайер (Фото: EPA)

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что справедливый мир в Украине не должен поощрять захват территорий российскими оккупантами. Об этом он сказал в рождественском обращении к народу ФРГ, цитирует его Deutsche Welle.

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По его словам, немцам стоит продолжать поддерживать Украину, пока не наступил мир. 

"Жестокое российское нападение на Украину, возвращение войны в Европу, ужасающие страдания украинцев, как и опасения эскалации боевых действий – все это пугает многих людей в нашей стране. В мире нуждаются украинцы, которые были вынуждены покинуть свою страну и приехали к нам", — сказал Штайнмайер. 

Он отметил, что мирное соглашение с РФ должно предусматривать справедливый мир, который "не поощряет захват земель и не оставляет народ Украины один на один с произволом и насилием оккупантов". 

Немецкий лидер подчеркнул, что такой мир "пока не осязаем". 

  • 25 октября Штайнмайер прибыл в Украину. В купе у него был букет ирисов от Укрзалізниці, а на столе лежала открытка с изображением переданных Украине IRIS-T. В первой половине дня он поехал в Черниговскую область – там его застала воздушная тревога, и он около двух часов провел в убежище.
  • Штайнмайер встретился с Зеленским и пообещал, что Германия передаст Украине две системы MARS II и четыре гаубицы Panzerhaubitze 2000. 
  • После поездки Штайнмайер сказал, что в Украине "все гораздо страшнее", чем считают люди в Германии.

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Дмитро Гриниченко
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