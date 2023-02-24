Штайнмайер: Кремль не может победить в преступной войне

Россия должна осознать, что в развязанной ею преступной войне для нее не может быть победы. Об этом заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в выступлении к годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину, сообщает Deutsche Welle.

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Штайнмайер считает, что российский диктатор Владимир Путин "должен вывести свои войска из Украины, если он всерьез хочет завершить войну", и что "Россия должна осознать, что в ее преступной войне не может быть победы".

Президент Германии заявил: тот, кто "дает команды убивать, бомбит Украину, уничтожает города и похищает детей, чьи солдаты бессмысленно истекают кровью день за днем, – тот никогда не будет победителем, он уже проиграл". Он также считает, что Кремль нанес удар по "всем урокам, которые мир извлек из двух мировых войн".

При этом, подчеркнул Штайнмайер, Германия является одним из крупнейших партнеров Украины по масштабам военной и гуманитарной помощи и "при всех противоречивых и порой неприятных дискуссиях" намерена удержать это лидерство.

Издание сообщает, что 24 февраля перед дворцом Бельвю (резиденцией президента ФРГ), где выступал Штайнмайер, был поднят флаг Украины.

25 октября Штайнмайер встретился в Киеве с Зеленским и пообещал, что Германия передаст Украине две системы MARS II и четыре гаубицы Panzerhaubitze 2000. После поездки Штайнмайер сказал, что в Украине "все гораздо страшнее", чем считают люди в Германии.

25 декабря Штайнмайер заявил, что справедливый мир в Украине не должен поощрять захват территорий российскими оккупантами.

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Сергій Бережний

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