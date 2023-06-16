UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Швеция будет обучать украинских летчиков на истребителях Jas 39 Gripen

Цей матеріал також доступний українською
16.06.2023, 16:54
Швеция будет обучать украинских летчиков на истребителях Jas 39 Gripen - Фото
Истребитель JAS 39 Gripen (Фото: EPA)

Швеция будет обучать украинских летчиков управлять истребителями Jas 39 Gripen. Об этом сообщило шведское правительство.

Обучение украинских летчиков будет осуществляться в рамках 12-го пакета военной помощи Украине. 

Общая стоимость этого пакета поддержки составляет примерно 250 млн шведских крон.

140 млн шведских крон переведут в британский фонд International Fund for Ukraine, средства которого используются для обучения и закупки оборонной техники для Украины.

Среди прочего фонд планирует закупить ракеты дальнего радиуса действия для безвозмездной передачи Украине.

Правительство Швеции также объявило о выделении 90 млн шведских крон в фонд поддержки НАТО для Украины, цель которого – приобретение оборонной техники, топлива, медицинского оборудования, военной учебной техники и поддержка укрепления и модернизации институтов обороны и безопасности Украины.

Перед вооруженными силами Швеции поставлена ​​задача ознакомительного обучения украинских летчиков и авиационного персонала на истребителях JAS 39 Gripen. 

Шведские вооруженные силы направят до 60 человек в Польшу, Румынию и Словакию для техподдержки переданных Украине вооружений.

СПРАВКА. Saab JAS 39 Gripen – шведский многоцелевой истребитель четвертого поколения. Работы по его созданию начались в 1979 году, а в 1988-м самолет впервые взлетел. Истребитель экспортировали в Чехию, Венгрию, Южно-Африканскую Республику и Таиланд, также решение приобрести JAS 39 приняла Бразилия. "Грипены" участвовали в международной военной операции в Ливии – патрулировали и вели разведку. Максимальная скорость на большой высоте – 2130 км/ч, на уровне моря – 1225 км/ч. Боевой радиус действия – 700 км (с нагрузкой 2000 кг). "Грипен" имеет на вооружении 1×27 мм пушку Mauser BK-27 с боекомплектом 120 снарядов.

Читайте также: Резников – союзникам: Нам нужно 120 истребителей. Eurofighter и Gripen тоже помогли бы

Наталья Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
швецияистребительавиацияJas 39 Gripen
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 