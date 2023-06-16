Швеция будет обучать украинских летчиков на истребителях Jas 39 Gripen

Швеция будет обучать украинских летчиков управлять истребителями Jas 39 Gripen. Об этом сообщило шведское правительство.

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Обучение украинских летчиков будет осуществляться в рамках 12-го пакета военной помощи Украине.

Общая стоимость этого пакета поддержки составляет примерно 250 млн шведских крон.

140 млн шведских крон переведут в британский фонд International Fund for Ukraine, средства которого используются для обучения и закупки оборонной техники для Украины.

Среди прочего фонд планирует закупить ракеты дальнего радиуса действия для безвозмездной передачи Украине.

Правительство Швеции также объявило о выделении 90 млн шведских крон в фонд поддержки НАТО для Украины, цель которого – приобретение оборонной техники, топлива, медицинского оборудования, военной учебной техники и поддержка укрепления и модернизации институтов обороны и безопасности Украины.

Перед вооруженными силами Швеции поставлена ​​задача ознакомительного обучения украинских летчиков и авиационного персонала на истребителях JAS 39 Gripen.

Шведские вооруженные силы направят до 60 человек в Польшу, Румынию и Словакию для техподдержки переданных Украине вооружений.

СПРАВКА. Saab JAS 39 Gripen – шведский многоцелевой истребитель четвертого поколения. Работы по его созданию начались в 1979 году, а в 1988-м самолет впервые взлетел. Истребитель экспортировали в Чехию, Венгрию, Южно-Африканскую Республику и Таиланд, также решение приобрести JAS 39 приняла Бразилия. "Грипены" участвовали в международной военной операции в Ливии – патрулировали и вели разведку. Максимальная скорость на большой высоте – 2130 км/ч, на уровне моря – 1225 км/ч. Боевой радиус действия – 700 км (с нагрузкой 2000 кг). "Грипен" имеет на вооружении 1×27 мм пушку Mauser BK-27 с боекомплектом 120 снарядов.

15 июня 2023 года министр обороны Алексей Резников по итогам 13-го заседания в формате Рамштайн заявил, что получил от западных союзников обязательства о старте тренировок украинских военных на истребителях F-16.

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