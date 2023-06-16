Швеция будет обучать украинских летчиков на истребителях Jas 39 Gripen
Швеция будет обучать украинских летчиков управлять истребителями Jas 39 Gripen. Об этом сообщило шведское правительство.
Обучение украинских летчиков будет осуществляться в рамках 12-го пакета военной помощи Украине.
Общая стоимость этого пакета поддержки составляет примерно 250 млн шведских крон.
140 млн шведских крон переведут в британский фонд International Fund for Ukraine, средства которого используются для обучения и закупки оборонной техники для Украины.
Среди прочего фонд планирует закупить ракеты дальнего радиуса действия для безвозмездной передачи Украине.
Правительство Швеции также объявило о выделении 90 млн шведских крон в фонд поддержки НАТО для Украины, цель которого – приобретение оборонной техники, топлива, медицинского оборудования, военной учебной техники и поддержка укрепления и модернизации институтов обороны и безопасности Украины.
Перед вооруженными силами Швеции поставлена задача ознакомительного обучения украинских летчиков и авиационного персонала на истребителях JAS 39 Gripen.
Шведские вооруженные силы направят до 60 человек в Польшу, Румынию и Словакию для техподдержки переданных Украине вооружений.
- 15 июня 2023 года министр обороны Алексей Резников по итогам 13-го заседания в формате Рамштайн заявил, что получил от западных союзников обязательства о старте тренировок украинских военных на истребителях F-16.
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