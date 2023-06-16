Швеція навчатиме українських льотчиків на винищувачах Jas 39 Gripen
Швеція навчатиме українських льотчиків керувати винищувачами Jas 39 Gripen. Про це повідомив шведський уряд.
Навчання українських льотчиків здійснюватиметься у межах 12-го пакета військової допомоги Україні.
Загальна вартість цього пакета підтримки становить приблизно 250 млн шведських крон.
140 млн шведських крон переведуть у британський фонд International Fund for Ukraine, кошти якого використовуються для навчання та закупівлі оборонної техніки для України.
Серед іншого, фонд планує закупити ракети далекого радіусу дії для безоплатного передання Україні.
Уряд Швеції також оголосив про виділення 90 млн шведських крон у фонд підтримки НАТО для України, метою якого є придбання оборонної техніки, палива, медичного обладнання, військової навчальної техніки та підтримка зміцнення й модернізації інститутів оборони та безпеки України.
Перед збройними силами Швеції поставлено завдання ознайомчого навчання українських льотчиків та авіаційного персоналу на винищувачах JAS 39 Gripen.
Шведські збройні сили направлять до 60 осіб до Польщі, Румунії та Словаччини для техпідтримки переданих Україні озброєнь.
- 15 червня 2023 року міністр оборони Олексій Резніков за підсумками 13-го засідання у форматі Рамштайн заявив, що одержав від західних союзників зобов'язання про старт тренувань українських військових на винищувачах F-16.
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