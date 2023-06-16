Швеція навчатиме українських льотчиків на винищувачах Jas 39 Gripen

Швеція навчатиме українських льотчиків керувати винищувачами Jas 39 Gripen. Про це повідомив шведський уряд.

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Навчання українських льотчиків здійснюватиметься у межах 12-го пакета військової допомоги Україні.

Загальна вартість цього пакета підтримки становить приблизно 250 млн шведських крон.

140 млн шведських крон переведуть у британський фонд International Fund for Ukraine, кошти якого використовуються для навчання та закупівлі оборонної техніки для України.

Серед іншого, фонд планує закупити ракети далекого радіусу дії для безоплатного передання Україні.

Уряд Швеції також оголосив про виділення 90 млн шведських крон у фонд підтримки НАТО для України, метою якого є придбання оборонної техніки, палива, медичного обладнання, військової навчальної техніки та підтримка зміцнення й модернізації інститутів оборони та безпеки України.

Перед збройними силами Швеції поставлено завдання ознайомчого навчання українських льотчиків та авіаційного персоналу на винищувачах JAS 39 Gripen.

Шведські збройні сили направлять до 60 осіб до Польщі, Румунії та Словаччини для техпідтримки переданих Україні озброєнь.

ДОВІДКА. Saab JAS 39 Gripen – шведський багатоцільовий винищувач четвертого покоління. Роботи з його розроблення почалися у 1979 році, а 1988-му літак вперше злетів. Винищувач експортували до Чехії, Угорщини, Південно-Африканської Республіки та Таїланду, також рішення придбати JAS 39 ухвалила Бразилія. "Грипени" брали участь у міжнародній військовій операції в Лівії – патрулювали та вели розвідку. Максимальна швидкість на великій висоті – 2130 км/год, на рівні моря – 1225 км/год. Бойовий радіус дії – 700 км (з навантаженням 2000 кг). "Грипен" має на озброєнні 1×27 мм гармату Mauser BK-27 з боєкомплектом 120 снарядів.

15 червня 2023 року міністр оборони Олексій Резніков за підсумками 13-го засідання у форматі Рамштайн заявив, що одержав від західних союзників зобов'язання про старт тренувань українських військових на винищувачах F-16.

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