Швеция представила самый большой план перевооружения со времен холодной войны

План предусматривает финансируемые займом инвестиции в оборону на 300 млрд шведских крон, или $30 млрд

Столица Швеции – Стокгольм (Фото: depositphotos.com)

В Швеции представили самый большой план военного перевооружения со времен холодной войны. Об этом сообщил премьер-министр Ульф Кристерссон.

План направлен на повышение расходов Швеции на оборону до 3,5% внутреннего валового продукта, этого показателя хотят достичь к 2030 году.

Он предусматривает финансируемые займом инвестиции в оборону на 300 млрд шведских крон ($30 млрд).

В правительстве Швеции заявили, что хотят разрешить приобретение вооружения на 25 млрд шведских крон ($2,5 млрд) начиная с 2025 года, которое могут поставить в 2026–2028 годах. Это могут быть средства противовоздушной обороны, беспилотники, ракетная артиллерия, личное снаряжение и боеприпасы.

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Также премьер-министр сообщил, что расходы Швеции на оборону уже превышают целевой показатель НАТО в 2% ВВП.

"Этого недостаточно. Наша цель – достичь более высокого целевого показателя на саммите НАТО в Гааге, и мы делаем свою часть работы", – написал Кристерссон.

4 марта президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен презентовала план перевооружения ЕС на 800 млрд евро.