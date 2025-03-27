Швеція представила найбільший план переозброєння з часів холодної війни

План передбачає фінансовані позикою інвестиції в оборону на 300 млрд шведських крон, або $30 млрд

Столиця Швеції – Стокгольм (Фото: depositphotos.com)

У Швеції представили найбільший план військового переозброєння з часів холодної війни. Про це повідомив прем'єр-міністр Ульф Крістерссон.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

План спрямовано на підвищення витрат Швеції на оборону до 3,5% внутрішнього валового продукту, цього показника хочуть досягти до 2030 року.

Він передбачає фінансовані позикою інвестиції в оборону на 300 млрд шведських крон (близько $30 млрд).

В уряді Швеції заявили, що хочуть дозволити придбання озброєння на 25 млрд шведських крон ($2,5 млрд), починаючи з 2025 року, яке можуть поставити у 2026–2028 роках. Це можуть бути засоби протиповітряної оборони, безпілотники, ракетна артилерія, особисте спорядження та боєприпаси.

Читайте також Війна без США. Як Європі та Україні створити Стратегічні сили стримування Росії

Також прем'єр-міністр повідомив, що витрати Швеції на оборону вже перевищують цільовий показник НАТО у 2% ВВП.

"Цього недостатньо. Наша мета – досягти вищого цільового показника на саміті НАТО в Гаазі, і ми робимо свою частину роботи", – написав Крістерссон.

4 березня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн презентувала план переозброєння ЄС на 800 млрд євро.