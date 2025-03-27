Швеція представила найбільший план переозброєння з часів холодної війни
У Швеції представили найбільший план військового переозброєння з часів холодної війни. Про це повідомив прем'єр-міністр Ульф Крістерссон.
План спрямовано на підвищення витрат Швеції на оборону до 3,5% внутрішнього валового продукту, цього показника хочуть досягти до 2030 року.
Він передбачає фінансовані позикою інвестиції в оборону на 300 млрд шведських крон (близько $30 млрд).
В уряді Швеції заявили, що хочуть дозволити придбання озброєння на 25 млрд шведських крон ($2,5 млрд), починаючи з 2025 року, яке можуть поставити у 2026–2028 роках. Це можуть бути засоби протиповітряної оборони, безпілотники, ракетна артилерія, особисте спорядження та боєприпаси.
Також прем'єр-міністр повідомив, що витрати Швеції на оборону вже перевищують цільовий показник НАТО у 2% ВВП.
"Цього недостатньо. Наша мета – досягти вищого цільового показника на саміті НАТО в Гаазі, і ми робимо свою частину роботи", – написав Крістерссон.
4 березня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн презентувала план переозброєння ЄС на 800 млрд євро.