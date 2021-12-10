Швейцария еще на год заморозила активы Януковича и его окружения

Федеральный совет Швейцарии продлил еще на один год превентивную заморозку активов (около 70 млн швейцарских франков) экс-президента Виктора Януковича и его окружения, сообщается на сайте национального правительства.

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Целью этого решения, сообщает высший орган исполнительной власти Швейцарии, "является поддержка судебного сотрудничества с украинскими властями, так как смогли передать Украине многочисленные доказательства".

Совет напомнил, что в Украине еще не вынесены судебные решения о незаконном происхождении активов Януковича и его окружения.

На фоне этого Федеральный совет продолжил превентивную заморозку активов до февраля 2023 года.

ДОСЬЕ. Виктор Янукович

Александр Матвиенко

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