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Швейцария еще на год заморозила активы Януковича и его окружения

Цей матеріал також доступний українською
10.12.2021, 18:41
Швейцария еще на год заморозила активы Януковича и его окружения - Фото
Виктор Янукович (фото – EPA)

Федеральный совет Швейцарии продлил еще на один год превентивную заморозку активов (около 70 млн швейцарских франков) экс-президента Виктора Януковича и его окружения, сообщается на сайте национального правительства.

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Целью этого решения, сообщает высший орган исполнительной власти Швейцарии, "является поддержка судебного сотрудничества с украинскими властями, так как смогли передать Украине многочисленные доказательства".

Совет напомнил, что в Украине еще не вынесены судебные решения о незаконном происхождении активов Януковича и его окружения.

На фоне этого Федеральный совет продолжил превентивную заморозку активов до февраля 2023 года.

ДОСЬЕВиктор Янукович

Александр Матвиенко
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