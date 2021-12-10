Швейцария еще на год заморозила активы Януковича и его окружения
10.12.2021, 18:41
Виктор Янукович (фото – EPA)
Федеральный совет Швейцарии продлил еще на один год превентивную заморозку активов (около 70 млн швейцарских франков) экс-президента Виктора Януковича и его окружения, сообщается на сайте национального правительства.
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Целью этого решения, сообщает высший орган исполнительной власти Швейцарии, "является поддержка судебного сотрудничества с украинскими властями, так как смогли передать Украине многочисленные доказательства".
Совет напомнил, что в Украине еще не вынесены судебные решения о незаконном происхождении активов Януковича и его окружения.
На фоне этого Федеральный совет продолжил превентивную заморозку активов до февраля 2023 года.
ДОСЬЕ. Виктор Янукович
- С 2014 года в Швейцарии остаются замороженными почти $70 млн Януковича и его соратников. В октябре 2018-го по ходатайству Генпрокуратуры Швейцария арестовала имущество банкира Сергея Курченко.
- Deutsche Welle писала, что в Швейцарии заблокированы активы лиц из окружения Януковича на сумму около 145 млн швейцарских франков. Наибольшая сумма принадлежит Юрию Иванющенко - 72 млн франков. Также в швейцарском списке фигурирует "регионал" Александр Ефремов.
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