Сибига поручил всем дипучреждениям инициировать сбор средств в поддержку украинцев по примеру Польши

Собранные средства пойдут на закупку оборудования, электричества, питания и всех типов энергии

Андрей Сибига (Фото: МИД)

Украина инициировала сбор средств на поддержку народа во время "экстремальных" зимних морозов и "грубого" российского террора. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.

"Сегодня поручил всем нашим зарубежным дипломатическим учреждениям инициировать срочные сборы средств, подобные тому, который провели на днях наши друзья-поляки", – сказал он.

Поляки на платформе Pomagam.pl организовали акцию "Тепло для Киева" в рамках которой собрали уже более 40 млн грн, участие приняли почти 24 000 благотворителей. Цель сбора: приобрести и отправить в Киев 100 генераторов.

Сибига отметил, что энергетики работают 24/7, чтобы вернуть свет в дома украинцев, также круглосуточно работает правительство над "укреплением энергетической безопасности" страны.

МИД со своей стороны укрепляет эти усилия благодаря международной поддержке. Сейчас будет масштабирована польская акция. Собранная помощь пойдет на закупку оборудования, электричества, питания и всех типов энергии непосредственно для украинцев.

"Призываю всех неравнодушных людей в мире, всех наших друзей, все наши общины, гражданское общество, парламенты, политиков регионального, местного уровня, лидеров мнений, медиа, другие сообщества – откликнуться на этот призыв", – подчеркнул министр.