Сибіга доручив усім дипустановам ініціювати збір коштів на підтримку українців за прикладом Польщі

Україна ініціює збір коштів на підтримку народу у час "екстремальних" зимових морозів та "брутального" російського терору. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Сьогодні доручив усім нашим закордонним дипломатичним установам ініціювати термінові збори коштів, подібні до того, який провели цими днями наші друзі-поляки", – сказав він.

Поляки на платформі Pomagam.pl організували акцію "Тепло для Києва", у рамках якої зібрали вже понад 40 млн грн, участь узяли майже 24 000 благодійників. Мета збору: придбати й надіслати до Києва 100 генераторів.

Сибіга зазначив, що енергетики працюють 24/7, щоб повернути світло в домівки українців, також цілодобово працює уряд над "зміцненням енергетичної безпеки" країни.

МЗС зі свого боку зміцнює ці зусилля завдяки міжнародній підтримці. Наразі буде масштабована польска акція. Зібрана допомога піде на закупівлю обладнання, електрики, живлення та всіх типів енергії безпосередньо для українців.

"Закликаю всіх небайдужих людей у світі, всіх наших друзів, усі наші громади, громадянське суспільство, парламенти, політиків регіонального, місцевого рівня, лідерів думок, медіа, інші спільноти – відгукнутися на цей заклик", – наголосив міністр.