Сибига: Россия готовит стратегические резервы и планирует новые войны за пределами Украины
Россия начала готовить стратегические резервы, что означает наличие планов боевых операций не только в Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига на форуме GLOBSEC-2025 в Праге.
Он отметил, что такие данные есть у украинской разведки.
Сибига подчеркнул, что союзникам нужна полная дипломатическая мобилизация для остановки полномасштабной войны и это вопрос не только Украины.
"Путин понимает только силу, поэтому сейчас важно вовремя применить санкции, используя их как экономическое оружие для давления на Россию", – резюмировал глава МИД.
- Зеленский заявил, что Силы обороны понемногу отталкивают оккупантов в Сумской области.
- Он также прокомментировал новое "наступление" оккупантов и заявил, что россияне не так уж успешны.