Сибига: Россия готовит стратегические резервы и планирует новые войны за пределами Украины

Андрей Сибига (Фото: МИД)

Россия начала готовить стратегические резервы, что означает наличие планов боевых операций не только в Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига на форуме GLOBSEC-2025 в Праге.

Он отметил, что такие данные есть у украинской разведки.

Сибига подчеркнул, что союзникам нужна полная дипломатическая мобилизация для остановки полномасштабной войны и это вопрос не только Украины.

"Путин понимает только силу, поэтому сейчас важно вовремя применить санкции, используя их как экономическое оружие для давления на Россию", – резюмировал глава МИД.