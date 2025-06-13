Сибіга: Росія готує стратегічні резерви та планує нові війни за межами України

Андрій Сибіга (Фото: МЗС)

Росія почала готувати стратегічні резерви, а це означає наявність планів бойових операцій не лише в Україні. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга на форумі GLOBSEC-2025 у Празі.

Він зазначив, що такі дані є в української розвідки.

Сибіга підкреслив, що союзникам потрібна повна дипломатична мобілізація для зупинення повномасштабної війни і це питання не тільки України.

"Путін розуміє лише силу, тому зараз важливо вчасно застосувати санкції, використовуючи їх як економічну зброю для тиску на Росію", – резюмував очільник МЗС.