Сибіга: Росія готує стратегічні резерви та планує нові війни за межами України
Росія почала готувати стратегічні резерви, а це означає наявність планів бойових операцій не лише в Україні. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга на форумі GLOBSEC-2025 у Празі.
Він зазначив, що такі дані є в української розвідки.
Сибіга підкреслив, що союзникам потрібна повна дипломатична мобілізація для зупинення повномасштабної війни і це питання не тільки України.
"Путін розуміє лише силу, тому зараз важливо вчасно застосувати санкції, використовуючи їх як економічну зброю для тиску на Росію", – резюмував очільник МЗС.
- Зеленський заявив, що Сили оборони потроху відштовхують окупантів на Сумщині.
- Він також прокоментував новий "наступ" окупантів і заявив, що росіяни не такі вже й успішні.