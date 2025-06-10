Сибига с литовским коллегой посетили Николаев и Херсон – фото

С 9 июня министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис находится с визитом в Украине. Вместе с украинским коллегой он прибыл на юг страны

Андрей Сибига и Кястутис Будрис в Херсоне (Фото: @andrii_sybiha/Х)

Министр иностранных дел Андрей Сибига 10 июня посетил с литовским коллегой Кястутисом Будрисом Херсон и Николаев. Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства сообщил в X.

"Кестутис стал первым министром иностранных дел, посетившим город после его деоккупации осенью 2022 года. Это мощный знак солидарности с нашим народом в условиях постоянного российского террора против Херсона. Мы посетили объект критической инфраструктуры, подземную школу и подземное родильное отделение", – написал Сибига.

Министры также почтили память павших украинских военных, защищавших Херсон.

Сибига и Будрис пообщались с людьми, встретились с местными властями, обсудили важнейшие потребности и сосредоточились на конкретных шагах для увеличения международной помощи Херсону.

Сибига и Будрис в Херсоне (Фото: @andrii_sybiha/Х)

Сибига и Будрис в Херсоне (Фото: @andrii_sybiha/Х)

В Николаеве главы МИД также почтили память бойцов, защищавших Украину от российской агрессии.

"Мы очень благодарны Литве за важную гуманитарную помощь населению Николаевской области, которая включает в себя такие важные проекты, как восстановление школ и энергетических систем, а также строительство бомбоубежищ", – написал Сибига.

Сибига и Будрис в Николаеве (Фото: @andrii_sybiha/Х)

Сибига и Будрис в Николаеве (Фото: @andrii_sybiha/Х)

Сибига и Будрис в Николаеве (Фото: @andrii_sybiha/Х)

6 мая 2025 года Будрис высказывал мнение, что вероятность достижения неустойчивого и "плохого" мира в Украине низкая.

С 9 июня он находится с визитом в Украине.