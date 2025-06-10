Сибіга з литовським колегою відвідали Миколаїв та Херсон – фото

З 9 червня міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс перебуває з візитом в Україні. Разом з українським колегою він прибув на південь країни

Андрій Сибіга та Кястутіс Будріс у Херсоні (Фото: @andrii_sybiha/Х)

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга 10 червня відвідав з литовським колегою Кястутісом Будрісом Херсон та Миколаїв. Про це очільник українського зовнішньополітичного відомства повідомив у X.

"Кестутіс став першим міністром закордонних справ, який відвідав місто після його деокупації восени 2022 року. Це потужний знак солідарності з нашим народом в умовах постійного російського терору проти Херсона. Ми відвідали об'єкт критичної інфраструктури, підземну школу та підземне пологове відділення", – написав Сибіга.

Міністри також вшанували пам'ять полеглих українських військових, які боронили Херсон.

Сибіга та Будріс поспілкувалися з людьми, зустрілися з місцевою владою, обговорили найважливіші потреби та зосередилися на конкретних кроках для збільшення міжнародної допомоги Херсону.

Сибіга та Будріс у Херсоні (Фото: @andrii_sybiha/Х)

Сибіга та Будріс у Херсоні (Фото: @andrii_sybiha/Х)

У Миколаєві очільники МЗС також вшанували пам'ять бійців, які захищали Україну від російської агресії.

"Ми дуже вдячні Литві за важливу гуманітарну допомогу населенню Миколаївської області, яка включає такі важливі проєкти, як відновлення шкіл та енергетичних систем, а також будівництво бомбосховищ", – написав Сибіга.

Сибіга та Будріс у Миколаєві (Фото: @andrii_sybiha/Х)

Сибіга та Будріс у Миколаєві (Фото: @andrii_sybiha/Х)

Сибіга та Будріс у Миколаєві (Фото: @andrii_sybiha/Х)

6 травня 2025 року Будріс висловлював думку, що ймовірність досягнення нестійкого та "поганого" миру в Україні є низькою.

З 9 червня він перебуває з візитом в Україні.