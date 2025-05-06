Глава МЗС Литви вважає малоймовірним досягнення "поганого" миру в Україні

Кястутіс Будріс вважає, що зараз "поганого сценарію" миру нема

Кястутіс Будріс (Фото: ЕРА/SERGEY DOLZHENKO)

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс вважає, що ймовірність досягнення нестійкого та "поганого" миру в Україні є низькою. Його цитує литовський мовник LRT.

"Чи буде у нас поганий мир? Поганий мир – це такий, у який ніхто не вірить і який триватиме недовго – ні українська сторона, ні Сполучені Штати, ні Росія. Я оцінюю ймовірність такого розвитку подій як низьку", – сказав Будріс.

За словами литовського міністра, зараз "поганого сценарію" миру нема.

Раніше Будріс казав, що сумніви щодо приналежності Україні тимчасово окупованого росіянами Криму є "дорогою у пекло", оскільки це посилає сигнал, що окупація території та її утримання протягом кількох років може дати право на законне володіння нею.

4 травня 2025 року президент США Трамп припустив, що "може, неможливо" досягнути припинення війни через ненависть між Україною та РФ, але водночас він вважає, що є "дуже хороші шанси".

6 травня президент Польщі Анджей Дуда закликав американського колегу посилити економічний тиск на Росію для завершення війни проти України.