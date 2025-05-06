Макрон і Стармер знову закликали Росію піти на 30-денне припинення вогню
Прем'єр Великої Британії Кір Стармер провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, за підсумками якої обидва лідери вкотре закликали РФ погодитися на 30-денне припинення вогню проти України, йдеться у повідомленні британського уряду. Раніше диктатор Володимир Путін оголосив про триденне "перемир'я" на честь 9 травня.
Обговорюючи російсько-українську війну, Стармер та Макрон наголосили на важливості запровадження 30-денного перемир'я між Москвою та Києвом для просування миру.
"Лідери обговорили необхідність того, щоб Росія взяла на себе зобов’язання щодо 30-денного припинення вогню для забезпечення змістовних мирних переговорів. Україна довела, що вона хоче і готова сісти за стіл переговорів і є стороною миру", – йдеться у повідомленні.
Наприкінці квітня Путін оголосив про "парадне перемир'я", яке має тривати три доби — з 00:00 8 травня до 00:00 11 травня. Тоді ж речниця Білого дому Каролін Левітт наголошувала, що Трамп хоче постійного, а не тимчасового припинення вогню.
- Президент Зеленський відмовився від заявленого Путіним триденного "перемир'я" на роковини закінчення Другої світової у Європі, оскільки Україна, наполягає на 30-денному припиненні вогню. Зеленський зазначав, що Україна не гарантуватиме безпеку тим політикам, які поїдуть до Москви на 9 травня, оскільки РФ може здійснити провокації.
- Дані, отримані LIGA.net від ЗСУ, свідчать, що попри оголошене Путіним "Великоднє перемир'я" кількість боїв у квітні не знизилася – навпаки, їх побільшало проти березня, коли ніякого "припинення вогню" взагалі не було.