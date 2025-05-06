Макрон і Стармер знову закликали Росію піти на 30-денне припинення вогню

Наприкінці квітня Путін оголосив про "парадне перемир'я", яке має тривати три доби — з 00:00 8 травня до 00:00 11 травня. Україна відмовилась

Емманюель Макрон та Кір Стармер (Фото: ЕРА/TERESA SUAREZ)

Прем'єр Великої Британії Кір Стармер провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, за підсумками якої обидва лідери вкотре закликали РФ погодитися на 30-денне припинення вогню проти України, йдеться у повідомленні британського уряду. Раніше диктатор Володимир Путін оголосив про триденне "перемир'я" на честь 9 травня.

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Обговорюючи російсько-українську війну, Стармер та Макрон наголосили на важливості запровадження 30-денного перемир'я між Москвою та Києвом для просування миру.

"Лідери обговорили необхідність того, щоб Росія взяла на себе зобов’язання щодо 30-денного припинення вогню для забезпечення змістовних мирних переговорів. Україна довела, що вона хоче і готова сісти за стіл переговорів і є стороною миру", – йдеться у повідомленні.

Наприкінці квітня Путін оголосив про "парадне перемир'я", яке має тривати три доби — з 00:00 8 травня до 00:00 11 травня. Тоді ж речниця Білого дому Каролін Левітт наголошувала, що Трамп хоче постійного, а не тимчасового припинення вогню.