Макрон и Стармер снова призвали Россию пойти на 30-дневное прекращение огня

В конце апреля Путин объявил о "парадном перемирии", которое должно длиться трое суток – с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая. Украина отказалась

Эмманюэль Макрон и Кир Стармер (Фото: ЕРА/TERESA SUAREZ)

Премьер Великобритании Кир Стармер провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, по итогам которого оба лидера в очередной раз призвали РФ согласиться на 30-дневное прекращение огня против Украины, говорится в сообщении британского правительства. Ранее диктатор Владимир Путин объявил о трехдневном "перемирии" в честь 9 мая.

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Обсуждая российско-украинскую войну, Стармер и Макрон отметили важность введения 30-дневного перемирия между Москвой и Киевом для продвижения мира.

"Лидеры обсудили необходимость того, чтобы Россия взяла на себя обязательство по 30-дневному прекращению огня для обеспечения содержательных мирных переговоров. Украина доказала, что она хочет и готова сесть за стол переговоров и является стороной мира", – говорится в сообщении.

В конце апреля Путин объявил о "парадном перемирии", которое должно длиться трое суток – с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая. Тогда же пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт отмечала, что Трамп хочет постоянного, а не временного прекращения огня.