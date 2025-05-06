Макрон и Стармер снова призвали Россию пойти на 30-дневное прекращение огня
Премьер Великобритании Кир Стармер провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, по итогам которого оба лидера в очередной раз призвали РФ согласиться на 30-дневное прекращение огня против Украины, говорится в сообщении британского правительства. Ранее диктатор Владимир Путин объявил о трехдневном "перемирии" в честь 9 мая.
Обсуждая российско-украинскую войну, Стармер и Макрон отметили важность введения 30-дневного перемирия между Москвой и Киевом для продвижения мира.
"Лидеры обсудили необходимость того, чтобы Россия взяла на себя обязательство по 30-дневному прекращению огня для обеспечения содержательных мирных переговоров. Украина доказала, что она хочет и готова сесть за стол переговоров и является стороной мира", – говорится в сообщении.
В конце апреля Путин объявил о "парадном перемирии", которое должно длиться трое суток – с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая. Тогда же пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт отмечала, что Трамп хочет постоянного, а не временного прекращения огня.
- Президент Зеленский отказался от заявленного Путиным трехдневного "перемирия" на годовщину окончания Второй мировой в Европе, поскольку Украина настаивает на 30-дневном прекращении огня. Зеленский отмечал, что Украина не будет обеспечивать безопасность тем политикам, которые поедут в Москву на 9 мая, поскольку РФ может осуществить провокации.
- Данные, полученные LIGA.net от ВСУ, свидетельствуют, что, несмотря на объявленное Путиным "Пасхальное перемирие", количество боев в апреле не снизилось – наоборот, их количество увеличилось против марта, когда никакого "прекращения огня" вообще не было.