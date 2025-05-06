Глава МИД Литвы считает маловероятным достижение "плохого" мира в Украине

Кястутис Будрис считает, что сейчас "плохого сценария" мира нет

Кястутис Будрис (Фото: ЕРА/SERGEY DOLZHENKO)

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис считает, что вероятность достижения неустойчивого и "плохого" мира в Украине низкая. Его цитирует литовский вещатель LRT.

"Будет ли у нас плохой мир? Плохой мир – это такой, в который никто не верит и который продлится недолго – ни украинская сторона, ни Соединенные Штаты, ни Россия. Я оцениваю вероятность такого развития событий как низкую", – сказал Будрис.

По словам литовского министра, сейчас "плохого сценария" мира нет.

Ранее Будрис говорил, что сомнения в принадлежности Украине временно оккупированного россиянами Крыма являются "дорогой в ад", поскольку это посылает сигнал, что оккупация территории и ее содержание в течение нескольких лет может дать право на законное владение ею.

4 мая 2025 года президент США Трамп предположил, что "может быть, невозможно" достичь прекращения войны из-за ненависти между Украиной и РФ, но в то же время он считает, что есть "очень хорошие шансы".

6 мая президент Польши Анджей Дуда призвал американского коллегу усилить экономическое давление на Россию для завершения войны против Украины.