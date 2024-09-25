Сикорский уличил СССР в сотрудничестве с нацистами во Второй мировой: фотодоказательство

Радослав Сикорский на выступлении ООН (Фото: скриншот видео)

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский опроверг несколько ложных заявлений постоянного представителя России в Организации Объединенных Наций Василия Небензи. В частности, речь шла о сотрудничестве СССР с немецкими нацистами, сообщает Суспільне.

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Сикорский во время своего выступления напомнил слова Небензи, ранее отрицавшего тот факт, что солдаты армии СССР сотрудничали с немецкими нацистами в 1939 году во время вторжения Германии в Польшу. Он показал архивное фото, на котором солдат в советской форме пожимает руку немецкому захватчику.

Другая ложь, по словам Сикорского, заключалась в заявлении о том, что Россия "не наносит ударов по гражданской инфраструктуре". Глава польского МИД показал фото разрушенного дома во Львове, который он собственными глазами увидел во время визита 12 сентября. А также напомнил, что российская ракета "Искандер" убила почти целую семью – три дочери и их мать, а отец выжил.

Также Сикорский напомнил, что Россия похитила и вывезла из Украины тысячи детей, которые, как утверждают россияне, были сиротами. Польский министр подчеркнул, что это очередная ложь, ведь большинство этих детей были "отняты у родителей" намеренно или случайно. Их пристроили в российские семьи и "промыли мозги, чтобы лишить воспоминаний и национальной идентичности".

"У меня есть несколько вопросов к российскому послу. Чем отличается то, что вы делаете с украинскими детьми от того, что делали немецкие нацисты? Сколько официальных лиц приняло украденных украинских детей? Знаете ли вы, что похищение детей из другой страны приравнивается к геноциду?", – сказал министр иностранных дел Польши.

19 сентября Сикорский на конференции в Украине предложил передать Крым под мандат ООН и провести еще один референдум. В МИДе ответили, что территориальная целостность Украины никогда не была и не будет предметом обсуждений. 20 сентября Сикорский добавил, что Польша поддерживает территориальную целостность Украины, а его слова были "гипотетическими".

Глава МИД Польши заявил, что страна поддерживает вступление Украины в Евросоюз, однако имеет свои условия.

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